Supergirl: Woman of Tomorrow, Craig Gillespie in trattative per la regia

Il regista di Crudelia e Tonya, Craig Gillespie, è in trattative per dirigere Supergirl: Woman of Tomorrow per Warner Bros. DC Studios. Il piano è che la DC giri il film nel quarto trimestre dopo aver completato Superman di James Gunn. Come riportato in precedenza, Milly Alcock di House of the Dragon ha conquistato il ruolo di Supergirl. I boss della DC Gunn e Peter Safran si occuperanno della produzione.

Craig Gillespie, rappresentante della CAA, è quasi specializzato in progetti guidati da donne: con Tonya ha vinto un Oscar Allion Janney come migliore attrice non protagonista, oltre a altre tre nomination agli Oscar, tra cui Margot Robbie nella categoria Miglior Attrice. Crudelia è stato un grande successo per Disney+ nonostante la pandemia, incassando oltre 233 milioni di dollari in tutto il mondo e ha vinto un Oscar per i costumi.

Nella serie di fumetti del 2022 di “Woman of Tomorrow”, invece di fuggire dal pianeta Krypton da bambina prima che esploda (come suo cugino Kal-El), Kara cresce assistendo alla distruzione del suo pianeta natale fino all’età di 14 anni, quando arriva sulla Terra. Ciò rende il personaggio “molto più hardcore”, ha spiegato Gunn nel 2023 presentando i primi 10 titoli nella nuova lista DCU. “Non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”