Julia Garner nel cast di Fantastici Quattro come versione Shalla-Bal di Silver Surfer

Dopo aver scelto i quattro attori che interpreteranno gli iconici membri della super-squadra, il film Fantastici Quattro dei Marvel Studios hanno ora deciso chi interpreterà Silver Surfer, e sembra che la scelta ricada su una delle più grandi stelle nascenti della recitazione, l’attrice Julia Garner. Alcune fonti hanno infatti rivelato a Deadline che la vincitrice di un Emmy è pronta a interpretare l’iconico personaggio dei fumetti in Fantastici Quattro dei Marvel Studios nella sua versione Shalla-Bal.

Tale versione è apparsa per la prima volta nei fumetti originali di Silver Surfer. È l’imperatrice del pianeta che Silver Surfer chiama casa ed è un’aliena secolare che ha ancora l’aspetto di una giovane donna. È anche l’amante di Norrin Radd, il Silver Surfer che diventa l’Araldo di Galactus in cambio della salvezza del suo pianeta, cosa che però lo allontana dalla sua amata. Nell’Universo X, dopo la morte del Galactus originale e l’insediamento di Franklin Richards come nuovo Galactus, quest’ultimo permette a Norrin e Shalla-Bal di ricongiungersi, poiché a Shall-Ball è stato conferito lo stesso Potere Cosmico di Radd, diviene il secondo Silver Surfer e insieme i due amanti fungono da araldi gemelli.

La stella di Julia Garner è in ascesa da quando ha vinto il suo primo dei tre Emmy per il ruolo di Ruth nel dramma poliziesco di Netflix Ozark. Ha anche ottenuto una nomination agli Emmy per la sua interpretazione di Anna Delvey nella serie limitata Inventing Anna. Dopo la fine di Ozark, la Garner ha ampliato la sua lista di film, a partire dal recente The Royal Hotel. In seguito ha in programma il film Wolfman di Blumhouse e Universal, in cui reciterà accanto a Christopher Abbott, e il thriller Apartment 7A di Paramount.

Fantastici Quattro: quello che c’è da sapere sul film

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, è completamente trasformato in, beh, una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza – e un perpetuo cuore pesante per il suo aspetto apparentemente mostruoso.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La notizia del casting di Pascal era già trapelata a novembre, mentre anche gli altri nomi erano usciti da recenti indiscrezioni. Pedro Pascal è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby ha fatto parte del franchise di Mission Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear. Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.