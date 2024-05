Supergirl: Woman of Tomorrow, una fan art mostra Kara con spada e armatura

Supergirl: Woman of Tomorrow dovrebbe essere attualmente il secondo titolo DCU a uscire in sala dai DC Studios e recentemente abbiamo appreso che il regista di Crudelia Craig Gillespie dirigerà il film. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) sta scrivendo la sceneggiatura – era anche impegnata nel film Supergirl con Sasha Calle di The Flash – e la star di House of the Dragon, Milly Alcock, interpreterà l’eroe principale.

Chi ha letto il fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow, saprà che la serie termina con uno sguardo al futuro e Kara Zor-El che indossa un nuovo costume che è meno Supergirl e più Superwoman. Ora, alcune nuove fan art di @jaxsonderr mostrano come potrebbe apparire la versione del personaggio di Alcock con quell’abito nel DCU.

Supergirl: Woman of Tomorrow debutterà il 26 giugno 2026 in Imax, e sarà il secondo lungometraggio dell’universo DC appena riavviato ad assicurarsi un posto nel calendario delle uscite, dopo Superman di James Gunn. Il film vede protagonista Milly Alcock (“House of the Dragon”) nel ruolo della Ragazza d’Acciaio, con Craig Gillespie (Crudelia) che dirige da una sceneggiatura di Ana Nogueira (“The Vampire Diaries”).