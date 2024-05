Avengers 5 potrebbe cominciare la produzione molto prima del previsto

Avengers 5 era originariamente intitolato Avengers: The Kang Dynasty. Tuttavia, le cose sono cambiate dopo che i Marvel Studios decisero di distogliere l’attenzione da Kang il Conquistatore (una reazione alle pessime recensioni di Ant-Man and The Wasp: Quantumania e al licenziamento di Jonathan Majors).

Sebbene ci siano state alcune voci piuttosto attendibili sul Dottor Destino, si prevede che un nuovo attore che si farà carico di diventare il villain del MCU interpreterà una variante di Kang che funge da principale minaccia della Saga del Multiverso. Nel frattempo, lo sceneggiatore di Loki e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron sta rivedendo la sceneggiatura di Avengers 5 dopo che Jeff Loveness ci ha provato per la prima volta. Presumibilmente è stato licenziato dal progetto poco dopo il flop del trequel di Ant-Man, mentre il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, ha lasciato il film per concentrarsi su Wonder Man e sul sequel di Shang-Chi.

Lo scooper @MyTimeToShineH ha condiviso oggi un aggiornamento su Avengers 5, sostenendo che la pre-produzione inizierà il mese prossimo. La notizia più grande potrebbe essere il fatto che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, è presumibilmente vicino ad avere un regista che firmi per dirigere il film. Sfortunatamente, non si sa ancora chi sia, anche se scommetteremo in un annuncio a breve.

L’arrivo nei cinema di Avengers 5 è attualmente previsto per il 1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà il 7 maggio 2027.