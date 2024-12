Superman: James Gunn condivide nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Lois e Clark

Questa settimana vedrà finalmente il debutto del trailer di Superman e finalmente abbiamo nuovi dettagli sulla storia. A parte ciò che abbiamo messo insieme dalle foto dal set, fino a questo punto è stato rivelato molto poco.

Parlando con The Wrap sul set del film lo scorso giugno, lo sceneggiatore e regista James Gunn ha confermato che non racconterà la storia delle origini quando ha detto: “Iniziamo nel bel mezzo dell’azione. Superman esiste già. Lois e Clark si conoscono già”. “Lex odia Superman fin dall’inizio, anche se non si conoscono personalmente”, ha rivelato il regista. “Quindi iniziamo proprio nel bel mezzo dell’azione. Si svolge in un breve lasso di tempo”.

Powered by

Come sarà messo in scena il rapporto tra Lois e Clark?

Per quanto riguarda il suo approccio alla dinamica tra Clark Kent e Lois Lane, Gunn ha stuzzicato, “La relazione tra i [personaggi] di David e Rachel sullo schermo è qualcosa che non credo di aver mai visto – odio dire cose del genere – ma non credo che sia qualcosa che abbiamo mai visto in nessun film di supereroi”.

“È una relazione complicata e ci entriamo davvero dentro e ci sono lunghe scene che riguardano la loro relazione e il modo in cui si relazionano e come sarebbe per una persona che è questa giornalista incredibilmente intelligente, testarda, scettica, avere una relazione con qualcuno che può sollevare un grattacielo”, ha aggiunto.

Alla domanda diretta se Lois è consapevole che Clark sia Superman, tutto quello che Gunn ha detto è stato: “Beh, vedremo. Sa chi è Superman”.

Il co-CEO dei DC Studios ha anche condiviso la sua opinione su come Superman bilancia le sue doppie identità. “La gente diceva un sacco di cose diverse. Dicevano, ‘Clark è quello vero.’ Dicevano, ‘Superman è quello vero e Clark è l’identità segreta.’ Ma io non credo a nessuna di queste cose”, ha rivelato. “Non credo che nessuno conosca Superman se non li conosce entrambi. E quando li conoscono entrambi, conoscono il vero ragazzo. E questo significa non troppe persone”.

James Gunn in seguito ha affrontato una delle più grandi preoccupazioni dei fan riguardo al tono di Superman. Fortunatamente, sembra che abbia trovato il giusto equilibrio per offrire quella che sembra una versione dell’Uomo d’Acciaio che fa bene a lui e al suo cast di supporto. “È divertente, ma certamente non è così comico o una commedia come ‘Suicide Squad’ o ‘Guardians'”, ha confermato Gunn. “C’è molto umorismo in esso”. “Persone come Rachel [Brosnahan] sono così divertenti e anche David [Corenswet] è molto divertente, quindi c’è dell’umorismo, ma cerca di creare qualcosa di concreto, ma è anche un mondo incredibilmente fantasioso, è fantasy, prende spunto da altre cose come “Game of Thrones”, dove è questo universo in cui i supereroi esistono davvero”.

Il ruolo della Justice League International in Superman

Parlando con ComicBook.com invece, James Gunn ha affermato che tutti i personaggi di Justice League International hanno ruoli importanti da svolgere e non sono solo cameo usa e getta pensati per espandere rapidamente il DCU. “Penso che fosse proprio quello che volevo davvero, onestamente. Amo Mister Terrific”, ha spiegato il regista. “Tutti questi personaggi hanno il loro momento di gloria. Hanno tutti i loro momenti. Non sono solo cameo, sono i personaggi. Sono cast di supporto, ma Mister Terrific è il personaggio principale di quei personaggi. In realtà ha una parte importante nella trama. E quindi è stato divertente”.

“E ovviamente lavorare con Nathan [Fillion] è sempre qualcosa, e metterlo in un look stupido, e poi Isabela [Merced] è grandiosa. Sono un suo fan da molto tempo. Ma si trattava di equilibrio”, ha aggiunto.

In che modo Superman prepara il DCU

Sollecitato per i dettagli sulla connessione di Superman con il DCU più ampio, Gunn ha ammesso che ci sono “due piccole cose, due momenti” che stuzzicano il futuro. Tuttavia, “se qualcosa è lì solo per preparare qualcos’altro, fanculo”.

“Se [Superman] prepara le cose in Peacemaker, cosa che fa, allora è grandioso”, ha spiegato. “Ma non è mai, mai, mai, per me, qualcosa per cui sacrificherò anche solo un momento o una battuta in una storia, specialmente in un film. Con la TV, hai un po’ più di clemenza per poterlo fare. Ma in un film, ogni battuta deve essere lì per il film stesso.”

“Si stanno piantando semi [per Lanterns]? Sì, ci sono semi che vengono piantati. Ma questa non sarà mai la cosa predominante in nessuna scena per me. Si tratta sempre di arrivare alla scena successiva”, ha osservato Gunn. “Cosa c’è nel momento? Come stiamo rendendo questo film il migliore possibile? E rimarrà così per quanto io possa renderlo così.”