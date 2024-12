X-Men: James Marsden riflette sulle possibilità di indossare il classico costume blu e giallo di Ciclope nell’MCU

In Deadpool & Wolverine, abbiamo incontrato una variante di Logan da un mondo in cui gli X-Men erano stati uccisi. I compagni di squadra di Wolverine lo avevano ripetutamente supplicato di indossare un costume da supereroe, ma lui si era rifiutato e, quando Wade Wilson lo incontra, lo indossa come penitenza.

Alla fine del film, Wolverine indossa il costume e persino la sua classica maschera da fumetto in un’indimenticabile sequenza di combattimento che mostra il mutante artigliato che taglia e fa a pezzetti i Deadpool Corp’s.

Dopo il cameo di Bestia fedele al look dei fumetti nella scena post-crediti di The Marvels, la speranza è che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars possano presentare più design dei personaggi e costumi tradotti dalla pagina allo schermo in modo altrettanto soddisfacente.

Parlando con Jake’s Takes di Sonic – Il film 3, all’attore di Ciclope, James Marsden, è stato chiesto cosa pensasse di Deadpool e Wolverine e se sarebbe stato disponibile a indossare il classico costume blu e giallo di Scott Summers. “[Ride] Beh, prima di tutto, ho adorato quel film. Ho pensato che ci fossero riusciti e vedere Ryan e Hugh insieme è stato un vero piacere”, ha detto l’attore. “Vedere Hugh con il costume completo dei fumetti è stato fantastico”.

“Non sono sicuro che Scott lo abbia implorato di indossare il costume… Penso che nel primo film dica qualcosa tipo, ‘Cosa preferiresti, spandex giallo?’ o qualcosa del genere. È stato un po’ sensazionalistico da parte di Wolverine lì”.

Sebbene Marsden sembri aver confuso la variante di Wolverine di Deadpool e Wolverine con quella dei suoi film sugli X-Men, l’attore non ha scartato l’idea di unirsi all’MCU e ha risposto positivamente all’idea di indossare quel costume. “È così bello vedere di nuovo questi personaggi sullo schermo. So che si parla molto in giro”, ha detto Marsden. “Non so davvero nulla, ma è stata una cosa grandiosa farne parte e ovviamente è sempre stato divertente indossare quel costume. Vedremo”.

Le teorie principali sugli X-Men nel MCU

La teoria prevalente tra i fan è che gli Avengers combatteranno gli X-Men quando le loro rispettive realtà si scontreranno in un’Incursione. Sembra proprio che il palcoscenico sia stato predisposto per uno scontro dopo l’arrivo di Maria Rambeau nella realtà della squadra (un mondo che si pensa sia Terra-10005). Vedremo cosa succederà. Tuttavia, è giusto dire che tutti rimarranno scioccati se la squadra mutante non farà la sua apparizione – costumi dei fumetti e tutto il resto – nei prossimi film di Avengers.

Avengers: Doomsday arriva nelle sale il 1° maggio 2026; Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.