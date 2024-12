28 anni dopo è il secondo trailer horror più visto di tutti i tempi

Il primo trailer del tanto atteso terzo capitolo della saga di Danny Boyle, 28 anni dopo, è stato pubblicato online la scorsa settimana con una risposta molto positiva (alcuni lo hanno salutato come il trailer dell’anno) e Deadline ha ora condiviso alcune statistiche sorprendenti.

Non solo l’intenso teaser è stato il trailer horror più visto del 2024 con 60,2 milioni di visualizzazioni globali, ma è anche diventato il secondo trailer più grande di sempre dietro It Capitolo 2 con un ben 146,1 milioni di visualizzazioni globali.

Per quanto possa essere sicuramente un trailer molto accattivante, c’è la possibilità che abbia fatto incetta di visualizzazioni a causa della curiosità generata da una rapida inquadratura di uno zombie emaciato che i fan hanno ipotizzato potesse essere il personaggio di Cillian Murphy del primo film, Jim.

Era una teoria abbastanza ragionevole dato il tempo trascorso dal primo film e il fatto che si dice che gli infetti si siano “evoluti”, anche se riportare un attore del calibro e dello status di Murphy solo per interpretare un mostro senza cervello sarebbe stata una scelta strana.

Inoltre, una foto dal set di Murphy come un Jim molto vivo e dall’aspetto umano circolato in rete quando il film è stato girato all’inizio di quest’anno (anche se c’era sempre la possibilità che si trattasse di una scena di flashback).

Ad ogni modo, un membro della troupe che ha lavorato al film ha recentemente messo fine alle speculazioni, e il mercante d’arte Angus Neill ha poi rivelato che in realtà era lui l’attore che interpretava lo zombie.

Tutto quello che sappiamo su 28 anni dopo

28 giorni dopo è stato un grande successo e ha già generato un seguito meno apprezzato (ma comunque degno di nota), 28 settimane dopo del 2007. Boyle e Garland erano coinvolti solo come produttori esecutivi in quel progetto, quindi molti fan vedranno sicuramente questo nuovo film come il primo vero sequel. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes hanno firmato per interpretare i ruoli principali ed è stato confermato anche il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo del protagonista del film originale, Jim.

Boyle dirigerà il primo capitolo, mentre Nia DaCosta è stata annunciata di recente come regista del secondo film, che pare si intitolerà 28 anni dopo parte 2: Il tempio delle ossa. Il piano prevede di girare entrambi i film in parallelo. Garland scriverà tutti e tre i film. Il budget per ogni film si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.

Il primo film vedeva Cillian Murphy nei panni di un uomo che si risveglia dal coma dopo un incidente in bicicletta e scopre che l’Inghilterra è stata invasa dagli “Infetti”. Il virus trasforma le sue vittime in assassini furiosi, ma a differenza dei soliti “zombie”, queste creature possono muoversi con una velocità spaventosa. L’uomo si mette quindi in viaggio per scoprire cosa sta succedendo, incontrando lungo la strada i compagni sopravvissuti interpretati da Naomie Harris e Brendan Gleeson, oltre a un maggiore dell’esercito squilibrato interpretato da Christopher Eccleston.

I dettagli sulla trama di 28 anni dopo non sono ancora stati resi noti, ma il periodo suggerisce che si svolgerà in un futuro prossimo, il che significa che il film potrebbe essere più orientato verso la fantascienza che verso l’horror vero e proprio.

Il film uscirà al cinema il 19 giugno 2025.