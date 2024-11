The Penguin: esiste una scena eliminata in cui Oz “abbraccia” il suo soprannome dispregiativo

The Penguin, serie spin-off di The Batman della HBO, ha messo subito in chiaro che il protagonista, Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell, non prova molta simpatia per il soprannome iconico che gli viene affibbiato, dal momento che si tratta di un indice dispregiativo per il suo problema di zoppia. Ora, il protagonista ha rivelato che il finale di stagione avrebbe dovuto mostrare originariamente il personaggio abbracciare il soprannome.

Mentre chiacchierava con Cinemablend, l’attore irlandese ha spiegato prima perché Oz odia così tanto il nome Pinguino, e poi ha descritto una scena che non è stata inclusa nel montaggio finale. “C’era una scena nell’ottavo episodio in cui un bambino dice, ‘sei il Pinguino, non è vero?’ e poi qualcosa su sua madre. E poi gli dico alla fine della scena, ‘dì a tua madre che il Pinguino si prende cura dei suoi.'”

Powered by

Dopo aver rimosso tutti gli ostacoli alla sua ascesa al vertice del mondo criminale di Gotham, nell’ultima scena della prima stagione, Oz inizia a trasformarsi anche esteticamente nella sua controparte dei fumetti, indossando lo smoking e il cilindro (il monocolo potrebbe essere stato un passo troppo lungo ma forse arriverà in futuro).

Una scena come quella qui raccontata da Colin Farrell sarebbe stata un bel tocco, quindi è un peccato che non sia stata inclusa, oltre a essere un riferimento più o meno diretto a una scena di Batman Begins in cui un bambino chiede al Cavaliere Oscuro se lui è Batman. Ecco di seguito l’intervista a Farrell: