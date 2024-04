The Shrouds sarà il film più lungo di David Cronenberg

The Shrouds di David Cronenberg è per ora avvolto nel mistero, ma secondo un nuovo rapporto, il film sarà l’opera più lunga del regista.

Secondo un recente annuncio del distributore francese Pyramide Films (via World of Reel), The Shrouds non solo uscirà a settembre, ma dovrebbe anche durare 119 minuti. Se ciò dovesse essere vero, questo sarebbe il film di David Cronenberg più lungo, battendo Dead Ringers del 1988 e Naked Lunch del 1991 (116 minuti).

Il prossimo film horror sarà interpretato da Vincent Cassel e Diane Kruger quest’ultima in tre ruoli. Il film è interpretato anche da Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale, Eric Weinthal e Steve Switzman.

Di cosa parla The Shrouds?

“Karsh, un uomo d’affari innovativo e vedovo in lutto, costruisce un dispositivo per connettersi con i morti all’interno di un sudario“, si legge nella sinossi. “Installato nel suo controverso cimitero all’avanguardia, il dispositivo permette a lui e ai suoi clienti di guardare i loro cari defunti decomporsi in tempo reale”. L’attività rivoluzionaria di Karsh è sul punto di fare breccia nel mainstream internazionale quando diverse tombe del suo cimitero, tra cui quella di sua moglie, vengono vandalizzate e quasi distrutte. Mentre lotta per scoprire un chiaro movente per l’attacco, il mistero di chi ha compiuto questo scempio, e perché, lo spinge a rivalutare la sua attività, il suo matrimonio e la fedeltà alla memoria della moglie defunta, e lo spinge a nuovi inizi.”

In precedenza, Diane Kruger aveva confermato di interpretare tre diversi personaggi in The Shrouds. Ha dichiarato a Deadline Hollywood nel dicembre 2023: “È probabilmente il film più personale di David, perché tratta della perdita della moglie, morta di cancro. Con il particolare modo di David di raccontare la storia e il dolore, è un film che affronta il tema della perdita e del lutto, dell’essere stati in coppia per così tanto tempo, di una relazione così lunga e di cosa sia il vero amore. Io interpreto la moglie, sua sorella, e un avatar che lui ha creato in sua memoria“. The Shrouds non ha ancora una data di uscita ufficiale.