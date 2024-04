The Ugly Stepsister, arriva un horror su una delle sorellastre di Cenerentola

Dopo l’uscita di Cenerentola’s Revenge nei cinema USA, arriverà anche un film su una delle due sorellastre dell’amato personaggio reso immortale da Disney, rigorosamente in chiave horror. Secondo quanto riferito, Memento International ha aderito al progetto, intitolato The Ugly Stepsister, che seguirà la feroce ricerca di Elvira per trovare un modo di eclissare la sua bella sorellastra. Il film, descritto come una combinazione di commedia e horror, sarà guidato dall’attrice esordiente norvegese Lea Myren.

Oltre a Myren nel ruolo di Elvira, il debutto alla regia della regista norvegese Emilie Blichfeldt vedrà nel cast anche Thea Sofie Loch Naess (The Last Kingdom) e Ane Dahl Torp (The Wave). Oltre ai nomi coinvolti nel progetto, le altre informazioni su The Ugly Stepsister sono ancora relativamente scarse. Tuttavia, l’outlet ha condiviso che il film seguirà “Elvira mentre combatte per competere con la sua bellissima sorellastra in un regno dove la bellezza è un affare brutale. Farà di tutto per catturare l’attenzione del principe”, pronto a dare al pubblico una versione contorta dell’amata storia attraverso il punto di vista inedito della sorellastra di Cenerentola. Memento International avvierà le vendite di The Ugly stepsister a Cannes questo maggio.