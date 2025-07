Sick: la spiegazione del finale del film

Lo slasher Sick vede il ritorno dello sceneggiatore di Scream Kevin Williamson a cimentarsi con un film di questo genere calato nel pieno dell’era COVID. Il finale riesce cosìd a legare la sua satira sulla pandemia alla sanguinosa storia horror del film. Sebbene tutti abbiano vissuto insieme la pandemia globale di COVID-19, sono stati sorprendentemente pochi i film importanti ambientati durante i lockdown o le quarantene, forse perché questo evento è stato troppo traumatico per essere rivisitato così presto nell’intrattenimento.

Sebbene alcuni titoli ad alto budget come Glass Onion: A Knives Out Mystery abbiano incorporato la pandemia nelle loro trame, Hollywood non sembra desiderosa di ricordare agli spettatori l’evento globale. Tuttavia, lo slasher Sick non solo è ambientato durante la pandemia, ma incentra senza vergogna la sua storia sul COVID-19 stesso. O meglio, l’arguto e brutale film slasher dello sceneggiatore è incentrato sulle reazioni delle persone alla pandemia, offrendo anche una decostruzione più contemporanea delle storie slasher.

In questo film, infatti, le amiche Parker e Miri si mettono in quarantena insieme nella lussuosa e appartata casa sul lago di Parker, ma vengono raggiunti dal partner di Parker, DJ, con cui ha una relazione altalenante. DJ viene presto ucciso da un aggressore mascherato e Parker e Miri lottano quindi per sopravvivere mentre il killer si avvicina a loro, portando a non uno, ma due colpi di scena importanti nel finale.

Cosa succede nel finale di Sick

Dopo che DJ viene ucciso mentre cerca di tenere a bada l’assassino, Miri e Parker tentano di nascondersi nella casa sul lago. Nella mischia che ne segue, Miri cade da una finestra e si rompe una gamba, costringendola a fingersi morta quando l’assassino va a indagare all’esterno. In una brutale scena di lotta in cucina, Parker uccide il loro aggressore. Tuttavia, come nei film Scream, Sick si rivela avere più di un assassino, poiché un altro aggressore mascherato arriva e piange quando trova il corpo del complice. Parker viene inseguita attraverso il lago, attraverso la casa del suo vicino e su una strada aperta prima che un passante la soccorra.

Tuttavia, Parker viene messa KO dal conducente con una maschera protettiva imbevuta di cloroformio. Quando viene riportata alla casa sul lago, si rivela l’identità dei loro aggressori. Sono i genitori di Benji, il “ragazzo a caso” con cui Parker ha pomiciato a una festa prima dell’inizio della storia di Sick. La madre di Benji informa Parker che Benji è morto pochi giorni dopo quella festa perché ha contratto il COVID-19 da Parker quando i due hanno avuto un rapporto. In particolare, i genitori di Benji ignorano il fatto che il figlio abbia partecipato a una festa di fine del mondo, incolpando solo Parker per la sua morte, nonostante la sua parte nel contrarre la malattia.

Inoltre, i genitori di Benji osservano con sarcasmo che Parker avrebbe dovuto stare in quarantena da sola e sostengono che lei sarà quindi responsabile della morte dei suoi amici, rafforzando ulteriormente quanto la coppia sia miope nei confronti del proprio obiettivo. Incapaci di assumersi la responsabilità delle loro azioni, i genitori di Benji cercano costantemente un modo per rendere Parker la causa dei loro guai, finendo per giustificare anche la morte di DJ e le gravi ferite di Miri.

Come l’eroina di Scream, Sidney Prescott, Parker divide abilmente gli assassini prima che Miri metta fuori combattimento la madre di Benji. Il duo uccide poi il padre di Benji spingendolo giù da una ringhiera, impalandolo. Parker e Miri fuggono poi in un fienile vicino, dove trovano un veicolo utilitario. Mentre sta recuperando della benzina, Parker viene però attaccata da Pamela, che è ancora viva. Nella colluttazione che ne segue, Pamela viene cosparsa di benzina e Miri le dà fuoco. La donna corre fuori avvolta dalle fiamme ma alla fine crolla sulla strada. La polizia arriva mentre le due amiche guardano Pamela morire bruciata.

Chi era l’assassino che Parker ha sconfitto?

Come l’iconico slasher Scream, Sick ha un falso killer quando si tratta dell’identità dell’assassino. Il primo omicida mascherato è il fratello maggiore senza nome di Benji, che aiuta i suoi genitori a vendicarsi di Parker. Questo colpo di scena è appena accennato nel finale di Sick, e i genitori non dicono nemmeno il nome del loro figlio maggiore. Tuttavia, la trama acquista senso solo se si tiene conto dell’esistenza di questo killer aggiuntivo. La sequenza iniziale, in cui Tyler (che ha contagiato Parker con il COVID-19) viene ucciso, richiede la presenza di questo killer più giovane e in forma, poiché lo studente universitario oppone una resistenza piuttosto intensa prima di essere ucciso.

Allo stesso modo, quando le ragazze arrivano alla casa sul lago, c’è una scena ambientata durante il giorno in cui Parker nota che una porta che aveva chiuso in precedenza è stata lasciata aperta. È qui che entrano in gioco i due assassini. Più tardi quella notte, gli spettatori vedono un assassino mascherato intrufolarsi dalla porta principale dietro DJ, il che fa sembrare la porta aperta in precedenza un depistaggio. Tuttavia, la porta aperta era in realtà una prima prova della presenza di due assassini nell’arco della storia di Sick, uno dei quali si intrufola nella casa durante il giorno e l’altro vi accede più tardi quella notte.

Cosa significa davvero il finale di Sick

Il finale di Sick è una dura condanna di coloro che hanno usato la tragedia della pandemia di COVID-19 come scusa per controllare il comportamento degli altri e ottenere un senso di superiorità morale su di loro. Come gli eroi adolescenti dei precedenti successi di Williamson, Parker e Miri possono essere egocentrice e, nel caso di Parker, incuranti dei propri privilegi. Tuttavia, sono anche personaggi fondamentalmente onesti che non hanno fatto nulla per meritarsi quella violenza. La famiglia di Benji, che incolpa solo Parker per la decisione del figlio di partecipare a una grande festa durante una pandemia, tradisce una tendenza misogina che finisce per condannarli a morte.

La famiglia di Benji si rifiuta di ritenere il figlio responsabile delle sue azioni, incolpando invece Parker di essere “incosciente”. Tuttavia, a causa di questo atteggiamento, sottovalutano la resiliente Final Girl di questo film slasher. Parker rivela infatti una profondità nascosta quando usa astuzia, intelligenza e pura forza per sopraffare i suoi aggressori, eliminando uno ad uno i membri della famiglia di Benji. L’eroina di Sick è quindi un’altra delle dolci eroine adolescenti di Williamson, il cui comportamento solare nasconde un carattere duro come l’acciaio. Nel finale, Parker dimostra di essere molto più della ragazza sconsiderata che i suoi aggressori hanno liquidato, e si unisce all’eroina di Scream nel pantheon delle più agguerrite Final Girl di tutti i tempi.