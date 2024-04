Tom Holland su Spider-Man 4: “E’ la prima volta che faccio parte del team creativo così presto”

Tom Holland, amatissimo per il suo ruolo di Spider-Man, noto anche per The Impossible e Cherry, ha partecipato al Sands International Film Festival, che si è aperto con la proiezione di Last Call, un breve progetto diretto di Lindsay Duncan (Blackbird) che è stato co- scritto e diretto da suo fratello, Harry Holland.

I fratelli Holland hanno preso parte anche al primo torneo annuale di golf Sands, che continuerà nell’ambito delle attività più ampie del festival. È stato sui green del golf che Tom Holland si è unito a Deadline per discutere della sua carriera fino ad ora e dei piani per progetti futuri, incluso un quarto film di Spider-Man.

“La risposta semplice è che vorrò sempre fare film su Spider-Man”, ha detto Tom alla rivista. “Devo la mia vita e la mia carriera a Spider-Man. Quindi la risposta semplice è sì. Avrò sempre voglia di fare di più.” La “risposta più complicata” che Tom ha aggiunto è il modo in cui lui e il team di Spider-Man affrontano qualsiasi seguito di Spider-Man: No Way Home, il terzo titolo della sua saga. “Abbiamo i migliori del settore che lavorano per qualunque sia la storia. Ma finché non lo risolveremo, avremo un’eredità da proteggere”, ha affermato. “Il terzo film è stato così speciale sotto tanti aspetti che dobbiamo assicurarci di fare la cosa giusta”.

Ha aggiunto: “Questa è la prima volta che faccio parte del processo creativo così presto. È solo un processo in cui guardo e imparo. È semplicemente un palcoscenico davvero divertente per me. Come ho detto, tutti vogliono che ciò accada. Ma vogliamo essere sicuri di non esagerare con le stesse cose”.