Transformers e G. I. Joe: la Paramount ufficializza il film crossover

Come rivelato dal finale di Transformers: Il risveglio, la squadra dei G. I. Joe e i Transformers si stanno riunendo per un nuovo film presso la Paramount. L’idea si basa su una trama che i marchi della Hasbro hanno sviluppato nei loro fumetti pubblicati dalla Marvel negli anni Ottanta e ripresa ora anche dal film arrivato in sala nel 2023, dove l’eroe interpretato da Anthony Ramos scopre di essere invitato a unirsi all’organizzazione governativa segreta che ha scoperto cos’è successo in Perù, è a conoscenza della presenza dei robot ed è disposta a pagare le cure per Kris: il G. I. Joe.

Come riportato da Deadline, per ora non sappiamo altro su questo nuovo progetto, se non che Steven Spielberg ne sarà il produttore esecutivo. Non c’è invece ancora un regista, nonostante l’idea sia stata lanciata dal regista Steven Caple Jr. in Transformers: Il risveglio. Caple Jr. aveva però dichiarato di essere in trattative per un altro film sui Transformers dopo il successo di Transformers: Il risveglio, che ha guadagnato quasi 439 milioni di dollari in tutto il mondo. Potrebbe dunque essere sempre lui ad occuparsi della regia di questo crossover che sta già entusiasmando i fan di entrambi i franchise.

Cosa c’è da sapere sul crossover tra Transformers e G. I. Joe

I due franchise Hasbro si sono incrociati per la prima volta nel 1987 con G. I. Joe e i Transformers, una serie limitata di quattro numeri pubblicata da Marvel Comics. La serie vedeva Autobot come Optimus Prime e Bumblebee collaborare con la squadra G.I. Joe – tra cui Hawk, Roadblock e Snake-Eyes – per combattere Cobra e i malvagi Decepticon.

Nel 2003, Image Comics ha pubblicato la serie in sei numeri G. I. Joe vs. The Transformers, mentre Devil’s Due Publishing ha pubblicato i sequel nel 2004, 2006 e 2007. IDW ha pubblicato una serie in stile retrò, intitolata Transformers vs. G. I. Joe, tra il 2014 e il 2016. L’anno scorso, la Skybound di Robert Kirkman ha invece lanciato l’Energon Universe, un universo a fumetti condiviso di Transformers e G.I. Joe che comprende nuove serie in corso e limitate.

A febbraio, il produttore Lorenzo di Bonaventura aveva dichiarato a ComicBook che “manterremo la promessa che abbiamo fatto“, riferendosi alla scena che anticipava un crossover tra i Transformers e i G.I. Joe. “Ne abbiamo parlato fin dall’inizio del franchise perché i fan ci hanno chiesto: “Dai, quando farete un crossover?””, ha detto di Bonaventura. “La verità è che ci sono così tanti grandi personaggi dei Transformers che non ci sembrava il caso di affrettarci ad inserire anche i G. I. Joe. Si vuole ricercare un modo organico per farlo, altrimenti sembra solo un esercizio cinico“.