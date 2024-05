Daredevil: Born Again, le star rivelano che non era legata alla serie Netflix prima della revisione creativa

Dal 2021, il Matt Murdock di Charlie Cox e il Kingpin del crimine di Vincent D’Onofrio sono apparsi in diverse serie televisive del MCU. Abbiamo visto l’Uomo senza paura in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo, con Wilson Fisk che è apparso in quest’ultimo e Hawkeye.

Tuttavia, i due non condividono lo schermo da quando Daredevil si è concluso su Netflix sei anni fa. La situazione è destinata a cambiare con Daredevil: Born Again e, in un’intervista a TV Insider, Vincent D’Onofrio ha rivelato che in origine il revival non presentava collegamenti significativi con Daredevil.

“All’inizio non lo era affatto, ma ora lo è molto“, ha detto l’attore a proposito dei crossover tra i due. Cox ha aggiunto che ora ce ne sono “molti“, presumibilmente intendendo che Foggy Nelson, Karen Page, Bullseye e il Punitore erano M.I.A. nella precedente iterazione di Daredevil: Born Again.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato al cambiamento, Charlie Cox ha dichiarato: “Penso che sia colpa dei fan. Penso che sia anche colpa dello studio”.

“È un equilibrio davvero sottile da raggiungere“, ha aggiunto. “Se devi fare un remake di uno show e chiamarlo Stagione 1 e se è stato uno show di successo ed è stato molto amato, allora devi fare quello che è piaciuto alla gente. Ma devi anche avere un motivo per rifarlo. Quindi devi cambiare un po’ le cose. È un equilibrio davvero sottile da trovare”.

“Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro in questo senso”, ha detto Cox. “E speriamo che i vecchi fan – gli O.G. – lo amino e che, inoltre, magari ne conquistiamo altri lungo la strada”.

Per quanto riguarda il suo ritorno nei panni di Daredevil, l’attore ha dichiarato: “È ancora un privilegio indossare quel costume, avere l’età che ho e poter ancora interpretare un supereroe. Non lo do affatto per scontato. Le mie ginocchia sono un po’ più doloranti. La schiena e il collo fanno un po’ fatica, ma prima o poi dovranno togliermelo“.

Sembra che i Marvel Studios abbiano fatto la cosa giusta con Daredevil: Born Again e tutti i segnali indicano che si tratta della serie che i fan di Daredevil stavano aspettando. Tuttavia, non possiamo fare a meno di chiederci come fosse la precedente iterazione dello show. Quanto sarebbe stata disastrosa se gli showrunner originali Matt Corman e Chris Ord avessero potuto continuare senza l’intervento di Kevin Feige? Chi lo sa.

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.