Che cosa sono i Metaumani nel DCU? La risposta di James Gunn

Un aspetto a cui James Gunn e Peter Safran hanno prestato particolare attenzione durante la creazione del loro nuovo DCU è la sua tradizione. Nel 2023, ad esempio, Gunn ha rivelato su Threads che i DC Studios stavano creando “una mappa del mondo incredibilmente dettagliata” per il franchise nascente. Poi, parlando con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused nel 2024, Gunn ha affermato che il suo obiettivo per il DCU era la costruzione del mondo.

Ora, abbiamo ricevuto un’altra informazione sulla tradizione dal DCU. Questa, tuttavia, è molto più interessante, poiché fornisce un contesto più ampio riguardo alla classificazione dei personaggi dotati di superpoteri nel franchise. I DC Studios hanno recentemente pubblicato una serie di poster dei personaggi di Superman. Gunn ha pubblicato le immagini su Threads e ha scritto la didascalia: “I nostri metaumani arrivano quest’estate“.

Un utente ha risposto al post, suggerendo che l’unico personaggio tra i poster ad essere effettivamente un metaumano fosse Hawkgirl, interpretata da Isabela Merced. Gunn ha poi fornito questa interessante risposta: “Nei fumetti DC, un metaumano è un essere umanoide con abilità straordinarie, spesso paranormali. Questi poteri possono derivare da una varietà di fonti, tra cui scienza, magia, origini aliene, mutazioni, divinità, abilità o tecnologia.” Il regista ha anche chiarito nello stesso post chi nel cast di Superman è un metaumano: “Pertanto, [il personaggio 4] probabilmente non è un metaumano, ma Terrific presumibilmente lo è. Krypto è metaumano, ma non dirò che non è umano perché potrebbe leggere questo post.”

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).