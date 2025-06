Il Re Scorpione: la storia vera dietro il film con Dwayne Johnson

Sebbene il film con Dwayne Johnson Il Re Scorpione – diretto da Chuck Russell – sia fondamentalmente un’opera di fantasia, nella storia egizia esisteva davvero un personaggio noto come Re Scorpione. Il film è uscito nel 2002, un anno dopo il debutto di Johnson in La mummia – Il ritorno, il secondo film della serie La mummia. Mentre Johnson interpretava un cattivo in quel film, il personaggio di Mathayus è un eroe in questo film. La cronologia può creare confusione, ma la versione di Mathayas interpretata da Johnson nel film del 2002 è in realtà il nonno del suo personaggio interpretato nel sequel con Brendan Fraser, e la storia è ambientata migliaia di anni prima.

Anche se Il Re Scorpione ha ottenuto solo il 40% su Rotten Tomatoes, il film ha incassato 180 milioni di dollari al botteghino con un budget di 60 milioni di dollari e ha consolidato Johnson come protagonista a Hollywood. Pertanto, il pubblico era chiaramente affascinato dal suo personaggio in questo film. Così, anche se Johnson non è tornato in nessuno degli altri lungometraggi dedicati al Re Scorpione, sono poi stati realizzati in totale cinque film. Tornando a quanto detto in apertura sul primo della serie, ci si è dunque chiesti a lungo se questo film fosse basato su una storia vera e se il personaggio di Johnson fosse realmente esistito.

Il Re Scorpione è stato ispirato dall’antico re egizio Scorpione

Il personaggio interpretato da Johnson in Il Re Scorpione è ispirato all’antico re egizio Scorpione, noto anche come re Narmer, una figura che governò l’Egitto prima dell’epoca dei faraoni. Tuttavia, molti degli attributi del personaggio interpretato da Johnson in questo film non corrispondono alla figura storica reale. Ad esempio, Methayus è un assassino accadico nel film, assunto per uccidere la strega di Memnon, che conquistò la maggior parte delle tribù locali in Egitto. Sebbene non si sappia molto del vero re Scorpione, è altamente improbabile che sia nato fuori dall’Egitto.

Inoltre, l’unico motivo per cui Methayus ha qualche legame con gli scorpioni nel film del 2002 è perché è stato pugnalato da una freccia intrisa di veleno di scorpione. In Il Re Scorpione, Cassandra, la suddetta strega, affermò che il sangue dello scorpione avrebbe sempre scorso nelle sue vene se fosse sopravvissuto. Sebbene non sia noto se il vero re Scorpione sia mai stato avvelenato dal veleno di scorpione, questo è probabilmente un elemento della trama inventato dagli sceneggiatori del film. In realtà, il re Narmer era conosciuto come re Scorpione perché aveva sempre degli scorpioni disegnati sui suoi scudi e sui suoi carri.

Quando Narmer ha governato l’Egitto

Come accennato, questo film è ambientato migliaia di anni prima di La mummia – Il ritorno, che vedeva Dwayne Johnson contrapposto a Brendan Fraser. Allo stesso modo, il re Scorpione governò l’Egitto migliaia di anni fa, quindi è difficile scoprire esattamente come fosse il suo regno. Narmer divenne re d’Egitto durante il periodo predinastico (6000-3150 a.C.) – è stato citato come l’ultimo re di questo periodo – e continuò a regnare durante il primo periodo dinastico (3150-2613 a.C.).

Durante il periodo predinastico, molto prima dei faraoni, l’Egitto era in realtà diviso in due parti, l’Alto e il Basso Egitto. Tuttavia, poiché il primo periodo dinastico dell’Egitto iniziò quando il paese fu finalmente unificato, è chiaro che Narmer fu determinante nel riunire l’Alto e il Basso Egitto. Pertanto, quando egli iniziò il suo regno, l’Egitto era un luogo drasticamente diverso, e questo si riflette in Il Re Scorpione. Nel film, Memnon riesce ad acquisire così tanto potere perché le tribù dell’Egitto sono separate. Tuttavia, è Methayus che riunisce le tribù.

L’impatto del re Scorpione sulla civiltà egizia

La fine del film suggerisce che Methayas ha inaugurato una nuova era per l’Egitto e che il paese diventerà più forte che mai. Questo è stato vero durante il regno del vero Re Scorpione. Nel corso della storia, si credeva che fosse stato il re Menes a unificare l’Alto e il Basso Egitto. Tuttavia, i ritrovamenti archeologici del 1898 hanno portato alla luce la Tavolozza di Narmer, che ha cambiato per sempre la comprensione degli storici dell’antico Egitto.

Poiché Narmer governò l’Egitto molto tempo fa, prima che la scrittura diventasse una pratica comune, la maggior parte dei dettagli sul suo regno non sono documentati. Tuttavia, la tavolozza di Narmer raffigura il re che indossa sia la corona bianca dell’Alto Egitto che la corona rossa del Basso Egitto, confermando apparentemente che fu lui a unificarlo. Alcuni storici ritengono che Narmer e Menes fossero la stessa persona, ma ciò non è stato confermato. Indipendentemente da ciò, è chiaro che il re Narmer fu una delle figure più importanti della storia egiziana e trasformò il Paese nel primo impero del mondo.

Quanto del film Il Re Scorpione è frutto di fantasia?

La maggior parte del film è da considerarsi come frutto di fantasia e si basa solo vagamente sulla figura storica del re Scorpione. Tuttavia, sulla base di ciò che si sa del vero re, è chiaro che gli sceneggiatori del film hanno attribuito a Methayus, il personaggio interpretato da Johnson, molte delle sue qualità. Anche se il re Narmer probabilmente non era accadico, era sicuramente un guerriero coraggioso e un leader saggio, soprattutto se fu lui a unificare l’Egitto. Pertanto, l’idea di Methayus che alla fine del film risana un Egitto diviso è probabilmente ispirata alla storia del vero re Scorpione.

A parte il Methayus di Johnson, tuttavia, nessuno degli altri personaggi presenti nel film è mai esistito nella vita reale. Oltre a Methayus, i personaggi più significativi del film sono Cassandra, la maga, e l’imperatore Memnon, l’antagonista del film. Il film esagera i poteri di Cassandra per aggiungere un elemento fantastico alla storia. Sebbene i sovrani dell’antico Egitto cercassero il consiglio di coloro che affermavano di avere visioni del futuro, Cassandra è un personaggio immaginario creato appositamente per il film.

Allo stesso modo, Memnon non è mai stato un vero sovrano in Egitto. Sebbene il vero re Scorpione abbia dovuto combattere contro i nemici in battaglia per prendere il controllo dell’Egitto, nessuno di nome Memnon è mai stato documentato come uno degli avversari di Narmer. Pertanto, la maggior parte dei punti della trama e dei personaggi di Il Re Scorpione sono stati completamente inventati per la storia del film.