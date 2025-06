28 anni dopo sarà il miglior debutto della serie grazie alle prevendite record per un film horror del 2025

28 anni dopo: secondo le previsioni, il tanto atteso sequel avrà il più grande successo al botteghino della serie. Scritto dal candidato all’Oscar Alex Garland e diretto da Danny Boyle, il terzo capitolo della saga horror arriverà nelle sale il 20 giugno, 18 anni dopo il sequel 28 settimane e 23 anni dopo l’originale 28 Giorni dopo. Il protagonista del film originale, Cillian Murphy, tornerà a recitare nel terzo capitolo insieme a Jodie Comer, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson e altri.

Secondo Deadline, 28 Years Later dovrebbe registrare il miglior incasso della serie. Nelle prime 24 ore di prevendita, l’ultimo film horror ha superato Sinners e Final Destination Bloodlines come miglior film horror in prevendita del 2025, battendo i record di prevendita di Nosferatu e Alien: Romulus del 2024.

Il film dovrebbe incassare oltre 34 milioni di dollari nel weekend di apertura.

Cosa significa questo per 28 anni dopo

L’apertura di 28 anni dopo potrebbe essere superiore a quella dei due film precedenti messi insieme

28 anni dopo ha incassato circa 10 milioni di dollari al botteghino nella sua settimana di apertura e ha guadagnato oltre 82 milioni di dollari in tutto il mondo durante la sua permanenza nelle sale, a fronte di un budget di 8 milioni di dollari. Il sequel, 28 Weeks Later, ha incassato 9,8 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti e ha chiuso la sua corsa con circa 65 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 15 milioni di dollari. Sulla base dei dati di prevendita, 28 Years Later potrebbe finire per avere un weekend di apertura più grande dei due film precedenti messi insieme, con incassi previsti vicini alla metà del totale del sequel del 2007.

Il pluripremiato remake di Nosferatu di Robert Eggers ha chiuso la sua corsa nelle sale con 181 milioni di dollari, mentre Final Destination Bloodlines ha incassato oltre 236 milioni di dollari. Nel frattempo, Sinners ha recentemente superato i 350 milioni di dollari a livello globale, simile a Alien: Romulus. A giudicare dalle prevendite, 28 Years Later ha ottime possibilità di chiudere nella stessa fascia, il che significa che il film potrebbe superare e persino raddoppiare il totale incassato dai due precedenti capitoli (circa 150 milioni di dollari).