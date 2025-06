Ballerina 2: anticipazioni sulla trama e cosa succederà a Eve dopo il finale dello spin-off di John Wick, secondo il regista

Il regista di Ballerina Len Wiseman ha già in mente un possibile sequel. Il quinto film della serie John Wick si discosta dalla storia di Wick (Keanu Reeves) per concentrarsi principalmente su Eve Macarro (Ana de Armas), che cerca di vendicare suo padre (David Castañeda). Sebbene Eve riesca a ottenere la sua vendetta, nella scena finale si ritrova in una posizione precaria, poiché la setta decide di mettere una taglia sulla sua testa a causa del suo coinvolgimento nella morte del Cancelliere (Gabriel Byrne).

Mentre il film anticipa le prossime mosse di Eve, Wiseman ha pianificato minuziosamente dove porterà la storia della protagonista. In un’intervista con Entertainment Weekly, il regista ha spiegato che “non è facile andare via verso il tramonto”, quindi Eve dovrà “affrontare le conseguenze delle sue azioni.” Sebbene abbia trovato rifugio al Continental, non potrà rimanere lì per sempre e la taglia sulla sua testa diventerà un problema sempre più importante per lei.

John Wick potrebbe anche continuare a essere coinvolto nella sua storia, dato il suo sostegno nella lotta contro il Culto. Ecco la sua citazione:

Si è rifugiata al Continental e la sua prossima mossa sarà capire come tutta la sua vita sia stata una menzogna. Ora capisce cosa suo padre stava davvero facendo per lei, capisce da dove viene e ha deciso: “Ho fatto una scelta. Ho le risposte che cercavo, ma in questo mondo ci sono delle conseguenze”. Ora deve affrontare le conseguenze che John Wick le ha prospettato, che Winston [Ian McShane] le ha prospettato. È un mondo brutale. Non è facile andarsene al tramonto. E così ora la prossima mossa di Eve è capire come affrontare le conseguenze delle sue azioni in questo [film].

Il Cancelliere le dice alla fine che questo ciclo continuerà: “Se mi uccidi, avrai tagliato la testa al serpente, ma il corpo continuerà a vivere”. Ci saranno delle conseguenze. E lei non ha ucciso l’intero villaggio.

Se dovessi davvero dare sfogo alla mia fantasia, sua madre scoprirebbe il villaggio e lo vedrebbe decimato e sua figlia uccisa, quindi le conseguenze potrebbero presentarsi in molte forme diverse. Inoltre, John è completamente fuori dai guai per averla aiutata alla fine? Tecnicamente ha seguito le regole in un certo senso, ma le ha un po’ aggirate. Non credo che nessuno se la cavi facilmente in questo mondo.

Cosa significa la taglia su Eva per Ballerina 2

Eva permette di comprendere meglio questo mondo

Il finale di Ballerina lascia sicuramente spazio a un sequel e a un’ulteriore esplorazione del personaggio di Eva. Ora si trova nella stessa posizione in cui era suo padre, avendo nemici nel Culto che vogliono ucciderla. Potrà anche aver ucciso il Cancelliere, ma non è abbastanza per distruggere il Culto. Come la missione di Wick contro l’Alto Consiglio, dovrà uccidere molte altre persone prima di poter davvero fare la differenza nel mondo sotterraneo. In questo modo, potrà continuare a crescere come assassina.

Affrontando il corpo del serpente, Eva offre una narrazione più incentrata sull’outsider.

Un potenziale sequel offre anche l’opportunità di conoscere meglio il mondo di John Wick senza guardare attraverso la lente del protagonista interpretato da Reeves. Dopotutto, Wick inizia la serie avendo già guadagnato una reputazione come assassino di fama mondiale, capace di incutere terrore nei cuori dei suoi nemici. Eva è certamente importante per il Culto, ma non è affatto rispettata a livello internazionale come Wick. Sarebbe affascinante saperne di più sulla vita di un normale assassino e sul pericolo che questa vita comporta per loro. Affrontando il corpo del serpente, Eva offre una narrazione più incentrata sull’outsider.