Alan Cumming è finito nei guai per aver rivelato la “fuga di notizie più grande” di Avengers: Doomsday

Tra tutti gli attori annunciati durante l’imponente live streaming di presentazione del cast di Avengers: Doomsday all’inizio di quest’anno, Alan Cumming è stato forse il più sorprendente.

Cumming ha fatto la sua unica apparizione nella saga degli X-Men della 20th Century Fox nei panni di Kurt Wagner, alias Nightcrawler, in X-Men 2, ma ha rifiutato l’offerta dello studio di riprendere il ruolo per il terzo film perché non era interessato a sottoporsi nuovamente al faticoso processo di trucco. Wagner non si è più presentato fino a quando Kodi Smit-McPhee non ha assunto il ruolo da giovane in X-Men: Apocalypse.

Alan Cumming è stato felice di parlare del suo ritorno nei panni di Nightcrawler, e potrebbe aver rivelato un po’ troppo sul suo ruolo in Doomsday in una recente intervista. “In questo momento lo sto facendo di nuovo. Sto interpretando di nuovo Nightcrawler e ieri stavo imparando le acrobazie per una scena di combattimento”, ha detto l’attore. “Sto imparando questi combattimenti e mi chiedo: ‘Cosa? Con chi sto combattendo?’. [E loro:] ‘Stai colpendo Pedro Pascal in testa’. Non riesco proprio a crederci.”

I commenti di Cumming dicono chiaramente che vedremo il mutante teleporter combattere contro Mr. Fantastic a un certo punto del film, e l’attore ha ora rivelato di essersi cacciato in qualche guaio per aver spifferato tutto.

Alan Cumming è stato ospite del Jimmy Kimmel Live, intervistando Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach dopo la première di Los Angeles de I Fantastici Quattro. Quando Cumming ha chiesto come si sentissero a dover mantenere i segreti della Marvel, Pascal rispose: “La fuga di notizie più grande che abbiamo avuto proviene dal nostro conduttore… vi siete cacciati nei guai?” “Mi ha chiamato il mio addetto stampa. L’ira di un addetto stampa non è l’ira che si desidera”, ha risposto Cumming.

Entrambi gli attori hanno poi minimizzato un po’ la rivelazione, ma dopo tutto quello che abbiamo sentito su Doomsday da allora, il fatto che due personaggi si scontreranno a un certo punto non dovrebbe essere considerato uno spoiler troppo grave! Dopotutto, sembra molto probabile che vedremo l’intera squadra degli X-Men affrontare gli Avengers.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.