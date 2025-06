Taylor Sheridan e Jordan Peele in lizza per rilanciare un iconico franchise horror degli anni ’70

Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) potrebbe essere oggetto di un reboot completo, e secondo alcune indiscrezioni Taylor Sheridan e Jordan Peele sarebbero in lizza per la regia. Uscito nel 1974, Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) era stato diretto da Tobe Hooper e aveva introdotto Leatherface, un personaggio che è diventato uno dei più iconici del genere horror. Il successo di questo film a basso budget ha dato vita a un franchise che ora conta nove capitoli, l’ultimo dei quali, Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) el 2022, è stato distribuito direttamente su Netflix, ottenendo recensioni negative.

Un nuovo report di Deadline rivela che una nuova versione di Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) potrebbe essere in arrivo. Lunedì si apriranno le offerte per i diritti del franchise, con cinque-otto studi cinematografici e piattaforme di streaming in lizza. Verve, la società che detiene i diritti del franchise dal 2017, supervisionerà le offerte. Secondo il rapporto, diversi studi cinematografici e creativi stanno presentando a Verve la loro visione del franchise, ma non è ancora emerso alcun favorito. Tuttavia, ci sono diversi nomi importanti in lizza.

Powered by

Sheridan, che sarebbe solo il produttore del nuovo film, è uno dei nomi che secondo le indiscrezioni sarebbero interessati. Anche Peele e la sua società, Monkeypaw, sono emersi come nuovi interessati ai diritti. Come Sheridan, Peele sarebbe coinvolto nel nuovo film Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) solo come produttore.

Anche il regista di Longlegs, Oz Perkins, che produrrebbe e scriverebbe insieme a Bryan Bertino, è in lizza attraverso NEON. J.T. Mollner (Strange Darling) e il produttore Roy Lee sono anch’essi in lizza per portare in TV l’IP, con Glen Powell che dovrebbe essere coinvolto in un ruolo non da protagonista. Lee ha anche un’idea per un film basato sull’IP, che approderebbe su Netflix.

Cosa significa questo per Texas Chainsaw Massacre

Sheridan è meglio conosciuto come il creatore dell’universo Yellowstone, con altre serie TV tra cui Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness e Landman. Sheridan ha anche scritto le sceneggiature di film come Sicario (2015), Hell or High Water (2016) e Wind River (2017), quest’ultimo anche diretto da lui. Sheridan è nato in Texas e lo Stato è stato protagonista di molti dei suoi progetti cinematografici e televisivi, quindi non sorprende che sia interessato a Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre). Sheridan, tuttavia, non ha alcuna esperienza nella scrittura, nella regia o nella produzione di film horror.

Peele, invece, è meglio conosciuto per i film horror. Dopo aver iniziato la sua carriera nella commedia, Jordan Peele ha diretto film come Get Out (2017), Us (2019) e Nope (2022), oltre a produrre progetti horror come Lovecraft Country e Candyman (2021).

Il primo capitolo della serie è un classico dell’horror, ma in sostanza tutti i successivi Texas Chainsaw Massacre sono stati accolti male dalla critica, il che significa che sia Sheridan che Peele avrebbero l’opportunità di rivitalizzare il franchise in modo significativo.