Anne Hathaway è una pop star perseguitata dai demoni nel primo trailer di Mother Mary

È stato pubblicato il primo trailer di Mother Mary, che rivela Anne Hathaway nei panni di una pop star perseguitata dai demoni. L’attesissimo film di A24 vede la Hathaway nei panni della pop star Mother Mary, che segue la sua relazione con la stilista Sam, interpretata da Michaela Coel. Tra gli altri attori figurano Hunter Schafer, Jessica Brown Findlay, Sian Clifford e FKA Twigs. È scritto e diretto da David Lowery.

Ora, A24 ha pubblicato il trailer completo di Mother Mary, che vede la protagonista interpretata dalla Hathaway rivolgersi a Sam, interpretata da Michaela Coel, per farsi aiutare a creare un nuovo vestito. Tuttavia, i due condividono una sordida storia che sembra aver portato Mary a escludere Sam dalla sua vita dopo la sua fama. La tensione tra i due rende poco chiaro se Sam la aiuterà davvero.

Il trailer anticipa anche che il film è un musical, evidenziando i musicisti coinvolti e anticipando anche diverse performance teatrali. Sottolinea inoltre come il film non sia una “storia di fantasmi” o una “storia d’amore”, ma piuttosto una “preghiera”, distinguendosi per la sua commistione di vari elementi di genere. Guarda il trailer:

Mother Mary segna il primo film di Hathaway dai tempi di The Idea of ​​You, la sua commedia romantica di Prime Video, accolta positivamente, in cui ha recitato al fianco di Nicholas Galitzine. Questo sarà il primo ruolo teatrale di Coel da quando ha interpretato Aneka in Black Panther: Wakanda Forever nel 2022. La faida tra i loro personaggi sembra essere l’elemento centrale della storia che sta per svolgersi nel film.

Cole ha anche recitato al fianco di Ian McKellen nella commedia nera The Christophers, presentata in anteprima al TIFF nel 2025 ma la cui data di uscita al momento non è ancora stata annunciata.

Questo segna anche la prima uscita cinematografica di Lowery in cinque anni. L’ultimo film dello sceneggiatore e regista ad essere distribuito nelle sale è stato l’acclamato The Green Knight, una rivisitazione di una leggenda arturiana con Dev Patel nel ruolo di Sir Gawain. È anche ben lontano da Peter Pan & Wendy, un adattamento del 2023 per Disney+ da lui scritto e diretto, stroncato dalla critica.