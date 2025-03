Sean Baker eguaglia il record di Walt Disney per il maggior numero di Oscar in un anno

Sean Baker ha decisamente avuto una grande serata agli Oscar, tanto da pareggiare uno dei record di Walt Disney. Il regista di Anora (qui la nostra recensione) ha infatti vinto quattro Oscar, eguagliando il record di Disney del 1954 per il maggior numero di vittorie individuali in un anno. Baker si è aggiudicato i premi per il miglior film, la miglior regia, la sceneggiatura originale e il montaggio.

Tuttavia, Baker ha vinto tutti gli Oscar per un solo film, mentre Walt Disney li vinse per quattro film diversi. Il mare intorno a noi di Disney vinse come miglior documentario, Cacciatori eschimesi vinse come miglior documentario – soggetto breve, Toot, Whistle, Plunk and Boom vinse come miglior soggetto breve – cartone animato e Il paese degli orsi vinse come miglior soggetto breve – due rulli.

È raro, ma non inusuale, che un regista monti il proprio film e, dato il lavoro di Baker nel mondo del cinema indipendente, che produca anche i suoi film. Il regista di Parasite, Bong Joon Ho, è già stato premiato con quattro Oscar, ma mentre lui ha vinto personalmente per il miglior film, la miglior regia e la sceneggiatura originale, il premio per il miglior film internazionale va al paese, in questo caso la Corea del Sud.

La trama di Anora, diretto da Sean Baker

Anora detta Ani – interpretata dalla brillante Mikey Madison, già apparsa in C’era una volta a… Hollywood – è una ballerina erotica americana di origine russa esperta in lap dance che porta i clienti nei privé offrendo loro servizi extra a pagamento. Un giorno nel locale dove lavora arriva Ivan (Mark Eydelshteyn), un ragazzo russo che pare entusiasta di lei e dei suoi molti talenti. Il giorno dopo Ivan la invita a casa sua, e Ani scopre con meraviglia che il ragazzo vive in una lussuosa villa ed è figlio unico di un oligarca multimiliardario.

Le cose fra i due ragazzi vanno così bene che Ivan porta Ani a Las Vegas e là le chiede di sposarlo. Ma i genitori di lui non sono affatto d’accordo e mandano una piccola “squadra di intervento” a recuperare il figlio dissennato. Ani vivrà una rocambolesca e scatenata avventura ricca di sorprese e colpi di scena, alla ricerca di quello che crede essere il suo vero amore e intenzionata a non lasciarsi sfuggire il suo lieto fine, l’occasione che potrebbe dare una svolta alla sua vita.