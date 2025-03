Captain America: Brave New World, il regista parla del controverso design del leader di Tim Blake Nelson

Il regista di Captain America: Brave New World, Julius Onah, ha parlato delle decisioni prese dietro le quinte che hanno portato alla revisione del design del personaggio di Tim Blake Nelson, Samuel Sterns/il Leader. Il film è stato sottoposto a lunghi reshooting e uno dei cambiamenti ipotizzati riguardava l’aspetto del Leader, che inizialmente era più vicino al suo aspetto nei fumetti. Il film, ancora adesso in sala, ha poi ricevuto un’accoglienza contrastante, con una migliore risposta da parte dei fan rispetto alla critica, ma il look del Leader ha lasciato i fan indecisi.

Pur non avendo confermato apertamente che il personaggio è stato ridisegnato, Onah ha parlato con The Hollywood Reporter del Leader e del motivo per cui non è stato rivelato il suo design nel marketing del film. Ha spiegato: “Si vuole avvolgere questo cattivo nel mistero, ma si vuole anche fare in modo che l’indagine di Sam sia ciò che spinge a rilasciare informazioni e, in ultima analisi, a rivelare questo cattivo”. Il regista ha aggiunto che “gli è sempre piaciuta l’idea di tenerlo nell’ombra”.

Secondo Onah, il Leader è intenzionalmente “in ombra o in silhouette” verso l’inizio del film, “poi quando Sam arriva alla verità, è allora che [lo spettatore] può conoscerlo veramente”. Onah ha detto che “per quanto riguarda il suo aspetto, l’obiettivo era: ‘Come lo inseriamo nel mondo di questo film?’”, ed è per questo che “hanno iniziato in modo molto pratico in termini di applicazioni che venivano utilizzate e di trucco che veniva utilizzato per crearlo”. Il design prevedeva elementi di base come “occhi che potessero raccontare la storia di un uomo che è anche irradiato dai raggi gamma”.

Che cosa significano i commenti di Julius Onah sul design del leader in Captain America: Brave New World?

Il Leader è stato introdotto inizialmente ne L’incredibile Hulk del 2008 come scienziato che aiuta Bruce Banner/Hulk (Edward Norton) prima di essere infettato dal suo sangue irradiato dai raggi gamma. È rimasto assente dal franchise per oltre 15 anni, per poi fare il suo ritorno in Captain America: Brave New World. Il Leader cerca di vendicarsi di Thaddeus “Thunderbolt” Ross/Red Hulk, che lo ha imprigionato durante il periodo in cui era assente dalla trama del MCU. Anni fa, Onah aveva anticipato il piano generale del personaggio, dichiarando:

“Siamo tutti paranoici e speriamo di essere tutti entusiasti. Questo è un film, come i precedenti Captain American, che si inserisce nella tradizione di questo genere. E la cosa più bella di questo film è che Sam Wilson ha un avversario incredibile nel Leader, interpretato da Tim Blake Nelson, una mente brillante che è sempre 1-2-3-4 passi avanti“.

Date le dichiarazioni più vecchie e più recenti di Onah, sembra che il suo obiettivo nel far apparire il Leader più deforme fosse quello di rendere più credibili le sue motivazioni. Dare una rappresentazione visibile di ciò che Ross gli ha fatto, in teoria, suscita maggiore simpatia nel pubblico e rende il suo aspetto più minaccioso. Inoltre, il fatto di tenere nascosta la rivelazione dal materiale promozionale del film rende la deformità del Leader più scioccante.