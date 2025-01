Captain America: Brave New World, un filmato rivela come Sam Wilson può resistere agli attacchi di Red Hulk

Di recente sono stati condivisi online un paio di spot pubblicitari a tema Captain America: Brave New World e, sebbene contengano solo brevi frammenti di filmati tratti dal film stesso, una rapida scena potrebbe spiegare come Sam Wilson riesca a resistere e combattere un nemico di incredibile potenza come Red Hulk.

Da quando abbiamo sentito per la prima volta che il nostro nuovo Cap avrebbe affrontato “Rulk” nel film, i fan si sono chiesti come un individuo altamente qualificato, ma non potenziato, come Wilson potesse sperare di resistere più di qualche secondo contro il furioso Red Goliath. Certo, la tuta e lo scudo gli darebbero un vantaggio rispetto al soldato medio, ma senza siero da super soldato, la battaglia si concluderebbe comunque molto rapidamente.

Durante un’intervista del 2024, a Anthony Mackie è stato chiesto come il suo personaggio avrebbe potuto resistere a un attacco di Red Hulk. “L’evoluzione di Sam è semplice. È ancora un consigliere. Sta ancora servendo i soldati, ma allo stesso tempo, ora è un leader della sua comunità nel paese”, ha iniziato l’attore. “È molto diverso con il siero: puoi combattere chiunque. Quando non hai il siero, devi essere intelligente e progettare modi diversi per sconfiggere [i nemici]. Con Sam, che è un consigliere, usa più il cervello che la forza. Usa più il suo ingegno che il suo pugno. È più un amico per tutti”.

Mackie ha concluso accennando che Wilson potrebbe aver “cenato” in Wakanda a un certo punto, e sembra che questo viaggio nella terra natale di T’Challa gli abbia fornito la tecnologia di cui ha bisogno per competere testa a testa con Ross.

L’inquadratura in questione (che trovate qui) vede Rulk far rimbalzare Wilson tra due auto come un flipper, mentre le sue ali emettono un alone viola. Ciò sembrerebbe confermare che la nuova tuta di Sam avrà le stesse capacità dei costumi di Black Panther disegnati da Shuri (Letitia Wright). Se così fosse, ci sono buone probabilità che la nuova tuta alare di Cap sarà in grado di assorbire i colpi di Red Hulk e di incanalarli in energia cinetica, fungendo anche da scudo.

Questo spiegherebbe realisticamente come Wilson sarebbe sopravvissuto a un assalto di tale portata? Ehi, è un film di supereroi: Black Widow (Scarlett Johansson) e Hawkeye (Jeremy Renner) sono usciti da ogni genere di situazione che nessun essere umano normale avrebbe mai affrontato nei precedenti film dell’MCU, e tutto ciò che avevano era un arco e una freccia e alcuni taser da polso.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.

Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5. Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.