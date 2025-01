Anthony Mackie svela come ha saputo che sarebbe diventato il nuovo Captain America

I Marvel Studios hanno fatto un lavoro fenomenale nel tenere nascosti i più grandi segreti di Avengers: Endgame. Tra questi c’era il momento in cui uno Steve Rogers (Chris Evans) più anziano ha passato il suo scudo a Falcon, Sam Wilson (Anthony Mackie), investendolo del ruolo di nuovo Captain America.

In The Falcon and the Winter Soldier, è stato rivelato che Sam aveva deciso di non impugnare lo scudo. Ma tutto ciò che è successo con John Walker alla fine gli ha fatto cambiare idea, ovviamente, e l’eroe sarà il prossimo protagonista in Captain America: Brave New World.

Ecco come Anthony Mackie ha scoperto che sarebbe stato il nuovo Cap

Durante una recente intervista per promuovere il film, Anthony Mackie ha riflettuto sul momento in cui ha scoperto che sarebbe stato il Vendicatore a stelle e strisce del MCU. “Eravamo un gruppo di noi a casa sua – [Chris Evans] aveva questa casa pazzesca – seduti lì a guardare una partita, sparando cazzate. Quindi lui dice, ‘Hai letto la nuova sceneggiatura?’ Ho detto, ‘No.’ E lui era tipo ‘Non lo sai?’ E sai, essendo nero, ho detto ‘Morirò, accidenti. Si stanno liberando di me, amico. Non creo nemmeno problemi. Me ne sto in fondo, come se non dessi fastidio a nessuno.'”

“Quindi lui ha risposto tipo ‘Dai, dai.’ Nella sua casa, aveva una specie di botola che portava a un seminterrato che era come la caverna degli uomini di tutte le caverne degli uomini. Ha tutte le sue cose Marvel disposte, il suo nuovo copione e tutte queste cose. E io sono tipo ‘Oh, questa è la tua sala di preparazione.'”

“Lui prende il nuovo copione. Va alle ultime 10 pagine e dice ‘Leggilo!’ Quindi io che penso che mi abbiano ucciso arrivo alla parte ed è tipo, sai, sto leggendo la scena tra noi, e dice ‘Gli porge lo scudo.’ Io dico, “Allora perché mi hai dato lo scudo?” Lui risponde, “Perché sei il fottuto Capitan America”. Ci abbracciamo, saltiamo su e giù. È stato esilarante”.

Rimpiazzare Steve Rogers/Chris Evans non è impresa da poco, e Anthony Mackie è consapevole di questa pesante eredità. Tuttavia ha la possibilità di assumere il ruolo di Cap e di dimostrare in che modo può essere diverso e forse migliore, per i tempi in cui versa il MCU.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.