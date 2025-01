Beau DeMayo dice che l’episodio 4 di X-Men ’97 è sembrato “strano” perché la Marvel lo ha affidato a un editor di What If…?

X-Men ’97 ha ricevuto recensioni molto positive ed è stato accolto con calore dalla maggior parte dei fan. Alcuni episodi sono stati migliori di altri, ma una puntata in particolare si è distinta come un punto basso della stagione per molti spettatori.

L’episodio 4, “Motendo; Lifedeath – Parte 1”, presentava un’avventura di Jubilee per lo più autoconclusiva insieme alla prima parte di una storia incentrata su Tempesta/Forge che avrebbe dovuto costruire una relazione romantica tra i personaggi.

Sfortunatamente, questa parte dell’episodio è sembrata molto affrettata, con lamentele sul fatto che la connessione tra Ororo e il mistico inventore mutante sembrava forzata, soprattutto considerando quanto è importante questo momento nei fumetti, per Tempesta. “Lifedeath – Parte 1” ha anche introdotto l’avversario demoniaco di Tempesta, una creatura simile a un uccello che arriva verso la fine dell’episodio con poche spiegazioni.

In un thread, l’ex showrunner Beau DeMayo sostiene che il motivo per cui questo episodio è sembrato così “strano” è perché il co-produttore esecutivo dello show (supponiamo si riferisca a Victoria Alonso) “odiava” la sua idea originale, “ha rubato l’episodio e l’ha dato a un editor di What If per rifarlo secondo la sua visione, il che per coincidenza ha sviscerato circa 1/3 della storia di Tempesta e ha diviso l’Ep4 in due parti separate”.

DeMayo dice anche che ha dovuto lavorare molto duramente per convincere l’attore di Yellowstone Gil Birmingham a dare la voce a Forge dopo che i Marvel Studios hanno rovinato il loro rapporto tagliando il suo personaggio di un Dio nativo americano da Thor: Ragnarök senza dirglielo (DeMayo potrebbe sbagliarsi, dato che Birmingham era effettivamente elencato nei titoli di coda di Eternals). Mentre tutto ciò che DeMayo dice potrebbe essere corretto, è importante contestualizzare il suo problema con la Marvel.

Beau DeMayo vs Marvel, la saga continua

L’anno scorso, abbiamo saputo che i Marvel Studios/Disney avevano licenziato Beau DeMayo poco prima della première mondiale dello show animato. Da allora, Internet è stato pieno di voci e speculazioni su cosa avrebbe potuto portare al suo licenziamento, e la Marvel ha finalmente rilasciato una dichiarazione sulla questione alla fine del 2024. “Il signor DeMayo è stato licenziato a marzo 2024 a seguito di un’indagine interna. Data la natura scandalosa delle conclusioni, abbiamo immediatamente reciso i legami con lui e non ha più alcuna affiliazione con la Marvel.”

Sebbene ci siano alcuni resoconti contrastanti su cosa sia successo esattamente, si dice che DeMayo sia stato licenziato per aver inviato foto oscene a membri del suo staff, e ci sono state ulteriori accuse che affermano che era fisicamente e sessualmente inappropriato con molti dei suoi colleghi.

DeMayo ha sempre negato, suggerendo che il suo licenziamento fosse semplicemente dovuto all’omofobia e affermando che è stato privato del suo credito nella seconda stagione di X-Men ’97 poco dopo aver condiviso una fan art del Gay Pride Month di se stesso in un succinto costume da Ciclope.