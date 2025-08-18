Anya Taylor-Joy e Meryl Streep interpreteranno Joni Mitchell per Cameron Crowe

Anya Taylor-Joy è in trattative per interpretare la leggenda della musica Joni Mitchell in un nuovo film biografico del regista Cameron Crowe. Il progetto, ancora in fase iniziale di sviluppo, racconterà la vita e la carriera dell’iconica cantautrice attraverso una struttura narrativa non convenzionale.

Anya Taylor-Joy, che ha recentemente recitato in Furiosa: A Mad Max Saga e ha ottenuto grandi consensi per La regina degli scacchi, dovrebbe interpretare la Mitchell nel suo periodo migliore, tra gli anni ’60 e ’70. Fu questo il periodo in cui Mitchell pubblicò album rivoluzionari come Blue and Clouds e scrisse canzoni senza tempo come “Both Sides Now” e “A Case of You“.

Il film vedrà anche la tre volte vincitrice del premio Oscar Meryl Streep nei panni della Mitchell di oggi, offrendo una prospettiva a più livelli sul percorso dell’artista, dalla sua ascesa nella scena folk al suo duraturo impatto culturale.

Il regista Cameron Crowe, noto per Quasi Famosi e Jerry Maguire, nutre da tempo una passione per la narrazione incentrata sulla musica. Si prevede che il suo approccio metterà in risalto l’arte di Mitchell, le sue lotte personali e la sua influenza su generazioni di musicisti.

Mitchell, spesso acclamata come una delle più grandi cantautrici di tutti i tempi, ha superato le sfide del settore e le battaglie personali per la salute, lasciandosi alle spalle un corpus di opere che continua a risuonare a livello globale. I suoi testi poetici e le sue composizioni innovative hanno rimodellato il panorama della musica moderna.

Se confermata, l’interpretazione di Anya Taylor-Joy segnerebbe un altro ruolo trasformativo nella sua carriera, mentre il casting di Meryl Streep aggiunge un notevole prestigio. Non sono ancora state annunciate una data di uscita o una tempistica di produzione per il film biografico.