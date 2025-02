Milla Blake è basata su una persona reale? la spiegazione del personaggio di Alycia Debnam-Carey in Apple Cider Vinegar

Apple Cider Vinegar si concentra principalmente su Belle Gibson, ma gli spettatori potrebbero chiedersi se una certa Milla Blake sia davvero in competizione con lei. Lo show di Netflix si basa sul romanzo giallo di Beau Donelly e Nick Toscano, “La donna che ingannò il mondo”, e cerca di raccontare e reimmaginare gli eventi e le azioni della donna che ha creato un impero del benessere mentendo sul cancro. Mentre l’attrice Kaitlyn Dever interpreta la famigerata influencer, Alycia Debnam-Carey ha un ruolo altrettanto importante, che sta già ricevendo elogi nelle recensioni di Apple Cider Vinegar.

Ambientata nei primi anni 2010 e con l’ascesa di Instagram, Apple Cider Vinegar indaga su una specifica influencer olistica e sul ruolo che potrebbe aver avuto nell’informare Belle Gibson delle sue terribili azioni. All’inizio di ogni episodio, tuttavia, i personaggi di Apple Cider Vinegar rompono la quarta parete per chiarire che, anche se la narrazione si basa su una verità, “alcuni nomi sono stati cambiati e alcuni personaggi inventati”. È il caso della Milla Blake di Alycia Debnam-Carey che, nonostante sia essenziale per il solido punteggio diApple Cider Vinegarsu Rotten Tomatoes, non è tecnicamente basata su una persona reale.

Milla Blake non è basata su una persona reale in Apple Cider Vinegar

Milla Blake rappresenta le influencer a cui Belle Gibson si è ispirata

In Apple Cider Vinegar, Alycia Debnam-Carey interpreta Milla Blake, un’influencer del benessere che gestisce il blog greenstonehealing.com. La piattaforma online di Milla viene presentata come la cosa a cui Belle si ispira maggiormente, arrivando persino a copiare parola per parola gli scritti della Blake nei suoi discorsi. Dopo essersi convinta di aver sconfitto il cancro con i trattamenti olistici, Blake si impegna a condividere le sue scoperte con gli altri e a incoraggiare i malati di cancro a prendere il controllo del proprio corpo e a cercare la guarigione nella natura.

Sebbene il suo viaggio possa essere simile a quello di molte persone reali, non esiste una persona reale di nome Milla Blake nella storia vera. Piuttosto, Milla Blake vuole rappresentare un’amalgama di influencer olistici che diffondono la speranza quando la medicina convenzionale spesso non ci riesce. Apple Cider Vinegar sostiene che, avendo riconosciuto il messaggio potente e apprezzato dagli influencer del benessere dei malati, Gibson era motivato a replicarlo. Tuttavia, il viaggio di Milla va ben oltre la competizione con il personaggio di Kaitlyn Dever di The Last Of Us, poiché Milla ha effettivamente il cancro.

Tuttavia, secondo Today, Debnam-Carey ha dichiarato che Milla è stata parzialmente ispirata dalla storia vera di Jessica Ainscough. Alla quale è stato diagnosticato un sarcoma epitelioide nel 2008 all’età di 22 anni, la Ainscough era una redattrice della rivista per adolescenti Dolly che si era soprannominata “La guerriera del benessere” e aveva aperto un blog con lo stesso nome. Ainscough scriveva spesso delle sue esperienze con metodi alternativi per il trattamento del cancro, come la “Terapia Gerson”, e ospitava eventi “Wellness Warrior” per permettere ad altri di discutere le loro esperienze. Nel 2019 la Ainscough è morta di cancro all’età di 29 anni.

Cosa succede a Milla Blake in Apple Cider Vinegar

Sebbene Milla Blake sia presentata come una donna forte e un po’ narcisista, è solo una vittima della disinformazione e della paura. Nel 2009, a Blake viene diagnosticato un cancro chiamato sarcoma pleomorfo indifferenziato, che ha formato dei tumori nel suo braccio. Quando i medici consigliano di amputare il braccio per evitare che si diffonda, Milla non riesce ad accettarlo. Va su Internet e cerca una miriade di alternative, convincendosi di non dover seguire la medicina convenzionale.

Il successo esterno di Milla sembra rispecchiare la sua guarigione interna, ma ciò non può essere più lontano dalla verità.

Di conseguenza, Milla si rivolge all’Istituto Hirsch in Messico, una cosiddetta clinica del cancro che utilizza un protocollo di salute olistico. Convinta che una dieta rigorosa a base di succhi misti e clisteri di caffè la stia curando, Milla inizia a condividere il suo viaggio e le sue scoperte online, dando la possibilità ad altri di prendere il controllo del proprio corpo e di cercare la guarigione nella natura. Diventa una popolare influencer e mentore, crea il suo marchio di succhi e pubblica persino un libro. Il successo esterno di Milla sembra rispecchiare la sua guarigione interna, ma non potrebbe essere più lontano dalla verità.

Sicura di sé, Blake arriva persino a convincere la madre a sottoporsi allo stesso trattamento quando le viene diagnosticato un cancro. Tuttavia, la madre di Milla muore proprio prima del loro volo verso l’Hirsch Institute, inducendo la donna a riconoscere finalmente il declino della propria salute. La storia di Milla Blake è la più straziante di Apple Cider Vinegar, soprattutto perché la sua tragica fine è opera sua. Il personaggio di Debnam-Carey muore perché il cancro al braccio si è diffuso in metastasi ai polmoni, alle costole e all’osso sacro.

Il vero significato del personaggio di Milla Blake in Apple Cider Vinegar

Per capire il ruolo di Alycia Debnam-Carey in Apple Cider Vinegar e il motivo per cui gli sceneggiatori hanno creato il suo personaggio, è importante analizzare il suo messaggio online e la sua esperienza di vita. A differenza di Belle, Milla ha il cancro. Anche se afferma di essere una sopravvissuta, Blake soffre per tutto il tempo dei sintomi della sua malattia e, come altre persone affette da una malattia terminale, odia la sensazione di non avere il controllo. Per questo motivo, e come molti altri, è pronta a credere nella medicina alternativa, che le dà la speranza di una cura magica e miracolosa.

Mentre Gibson ama l’attenzione e il successo, Blake pensa che la medicina olistica le abbia davvero salvato la vita. Belle non solo toglie a Milla la voce e l’esperienza reale, ma la usa per fare carriera. La presenza di Milla in Apple Cider Vinegar peggiora le azioni di Belle, che finge qualcosa che sta attivamente danneggiando e uccidendo gli altri. Sebbene lo show faccia credere che la distruzione di Belle da parte di Milla sia un atto di giustizia poetica, in definitiva, Apple Cider Vinegar mette in evidenza che il cancro non è una cosa da manipolare a proprio piacimento, ma una malattia molto seria e reale.