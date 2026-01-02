James Gunn anticipa il rapporto tra Superman e Lex Luthor in Man of Tomorrow

HomeCinema News2025

James Gunn 2025
James Gunn partecipa all'evento dedicato ai fan di Superman al Cineworld Leicester Square il 2 luglio 2025 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

Man of Tomorrow affronterà un rapporto completamente nuovo tra Superman e Lex Luthor quando i due torneranno sul grande schermo nel DC Universe nel 2027. Dopo il successo di Superman del 2025, il Capitolo 1 del DCU, “Gods and Monsters”, è già pronto a riportare il mito dell’Uomo d’Acciaio al centro della scena.

In un’intervista rilasciata a Variety, James Gunn ha spiegato che il cuore del film sarà proprio il legame tra Clark Kent e il suo storico antagonista:

«Alla base è una storia su Clark e Lex. Mi sento legato a entrambi: all’ambizione e all’ossessione di Lex — omicidi esclusi — e alla fiducia di Superman nelle persone, ai suoi valori del Midwest. Sono due lati di me».

Il film, annunciato ufficialmente nel settembre 2025 con il titolo Man of Tomorrow, vedrà il ritorno di David Corenswet nei panni di Superman e Nicholas Hoult come Lex Luthor. Al momento dell’annuncio, Gunn aveva condiviso artwork ufficiali che mostravano Lex con la sua iconica Lexosuit.

La trama metterà i due rivali al centro di una minaccia comune: Brainiac, che farà il suo debutto cinematografico interpretato da Lars Eidinger. Torneranno anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Frank Grillo come Rick Flag Sr.

Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile, rendendo Man of Tomorrow il secondo film dei DC Studios a entrare in produzione quest’anno, dopo The Batman – Part II di Matt Reeves. L’uscita è fissata per 9 luglio 2027, mentre il prossimo capitolo del DCU sarà Supergirl, con Milly Alcock, atteso per il 26 giugno.

