Avatar: Fuoco e cenere, una foto rivela un incontro teso tra Quaritch e Spider

Una nuova immagine di Avatar: Fuoco e cenere anticipa un incontro carico di tensione tra Quaritch (Stephen Lang) e Spider (Jack Champion). Quaritch, antagonista principale del film Avatar di James Cameron, è morto alla fine del primo film. Ha lasciato un figlio, Spider, che è stato poi cresciuto da Jake Sully e Neytiri su Pandora.

In Avatar: La via dell’acqua, Quaritch è tornato in vita sotto forma di Avatar e ha nuovamente minacciato la pace delle loro vite, causando la morte del figlio maggiore di Jake e Neytiri, Neteyam.

Ora, Empire ha rivelato una nuova immagine, che anticipa un incontro teso tra Quaritch e suo figlio biologico. Nell’immagine, Quaritch sembra cercare di parlare con Spider, ma Spider lo tiene per un braccio mentre si allontana da lui. Parlando con la rivista, Lang ha rivelato che il loro prossimo incontro non porterà a una risoluzione e ha avvertito che “il tradimento” è dietro l’angolo. Leggi il suo commento qui sotto:

“Si ricongiungono per necessità. Il loro legame non è esclusivo. Ci sono momenti in cui tutti si uniscono a un certo livello. Ma quando i nemici cooperano, puoi stare certo che il tradimento è dietro l’angolo“.

”Spider confonde Quaritch. Ma Quaritch vuole chiarezza. C’è qualcosa in Spider che Quaritch ama davvero, una parola che non associamo a lui. Penso che il rispetto e l’ammirazione crescano davvero, così come l’animosità e la manipolazione. Il rapporto si approfondirà, nel bene o nel male”.

Cosa significa questo per Avatar: Fuoco e cenere

Quaritch e Spider si affronteranno

Nel sequel, Spider si ricongiunge con il padre biologico resuscitato, ma la caccia senza tregua di Quaritch a Jake e alla sua famiglia lo mette in una posizione complicata. Alla fine di Avatar: La via dell’acqua, nonostante tutto ciò che Quaritch ha fatto, Spider salva suo padre dall’annegamento. Tuttavia, la nuova immagine suggerisce che la riunione imminente non avrà toni felici.

Nella stessa intervista, Lang ha fatto luce su come il suo personaggio potrebbe sentirsi nei confronti di Spider dopo la lunga separazione. Ha rivelato che il colonnello potrebbe essere confuso su chi sia diventato Spider. Sebbene l’amore paterno e l’ammirazione siano presenti, ha anche avvertito che l’approfondimento del loro legame potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.