Silo: la quarta stagione ottiene un aggiornamento molto promettente sulle riprese prima dell’uscita della terza stagione

La terza stagione di Silo non è ancora stata pubblicata su Apple TV+, ma ci sono già aggiornamenti sulla quarta stagione della serie. Un mese dopo la prima della seconda stagione di Silo sulla piattaforma di streaming, Apple ha annunciato che la serie fantascientifica di successo è stata rinnovata per la terza e la quarta stagione. Tuttavia, la quarta stagione di Silo sarà l’ultima della serie, concludendo la storia distopica basata sui romanzi di Hugh Howey. Questo potrebbe sorprendere alcuni, considerando il grande successo ottenuto dalla serie, soprattutto se si considera la performance della protagonista Rebecca Ferguson nel cast di Silo. Il finale della seconda stagione di

Silo ha aperto le porte al futuro della serie Apple TV+, con un flashback che anticipa il disastroso evento che ha costretto le comunità a vivere sottoterra in rifugi sotterranei. Il finale è andato in onda nel gennaio 2025, ma a quel punto la terza stagione di Silo era già in fase di riprese, prima di concludersi nel maggio 2025. Sembra inoltre che il cast e la troupe non stiano perdendo tempo con l’ultima stagione della serie. Durante un’intervista con ScreenRant, il direttore della fotografia della seconda stagione di Silo, Baz Irvine, ha confermato che il team è “in procinto di iniziare” le riprese. Ecco cosa ha detto Irvine sul lavoro alla seconda stagione e sul futuro della serie:

No, no, la terza è appena finita. Ma, cosa interessante, ho incontrato il regista, Michael Dinner, con cui ho lavorato alla seconda stagione… ha deciso di rimanere e di fare la terza e la quarta stagione, [e] stanno per iniziare la quarta.

Quindi no, non sono tornato alla terza stagione. La seconda stagione è stata incredibilmente lunga, perché ero il direttore della fotografia principale, quindi sono arrivato con 12 settimane di anticipo per preparare tutto. Ho anche dovuto fare i conti con il COVID, lo sciopero degli attori [e] lo sciopero degli sceneggiatori. E alla fine quello che avrebbe dovuto essere un impegno di circa nove mesi, che era già molto lungo, è diventato di 15 mesi.

Inoltre, gran parte del tempo è stato trascorso in set sotterranei, impazzendo un po’ per la mancanza di luce solare. Credo di aver avuto lo scorbuto, o una di quelle malattie di una volta. Penso che quando fai un lavoro del genere, devi chiederti se sei la persona giusta per portare avanti il progetto la volta successiva. E penso che Silo sia un ottimo esempio di serie in cui probabilmente è davvero utile avere un nuovo punto di vista e un nuovo direttore della fotografia, proprio per segnare la differenza e la variazione necessarie da una stagione all’altra per far progredire una serie. Questa era la mia logica, e inoltre volevo fare altre esperienze.

Cosa significa l’aggiornamento sulla produzione della quarta stagione di Silo per la serie

L’ultima stagione della serie fantascientifica arriverà prima del previsto

Questa volta, sembra che Silo tornerà in produzione per la quarta stagione prima ancora che la terza stagione abbia una data di uscita su Apple TV+. Detto questo, sulla base delle tempistiche di produzione precedenti, è ragionevole pensare che Silo potrebbe puntare a un debutto all’inizio del 2026. Ciò allineerebbe la serie al periodo di post-produzione della seconda stagione, considerando che le riprese della terza stagione sono terminate a maggio. Passare direttamente alla quarta stagione potrebbe anche significare, realisticamente, che l’ultima stagione di Silo potrebbe andare in onda nella prima metà del 2027.CorrelatiTemo che Silo di Apple TV+ non riesca a coprire tutti e 3 i libri di Hugh Howey in quattro stagioniSilo di Apple TV+ ha avuto un successo incredibile finora, ma temo che non riesca a coprire tutti e 3 i libri di Hugh Howey nelle 4 stagioni previste.9

Sebbene Silo abbia debuttato su Apple TV+ nel 2023, i suoi unici ritardi sostanziali sono stati causati da situazioni al di fuori del controllo del team creativo. Come ha menzionato Irvine, la stagione 2 di Silo ha dovuto affrontare il COVID, oltre ai ritardi nella produzione causati dagli scioperi dei lavoratori di Hollywood nel 2023. A meno di ritardi imprevisti nella produzione, la serie di Graham Yost sembra essere sulla buona strada con il capitolo finale di Silo.