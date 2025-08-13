HomeCinema News2025Marty Supreme: il trailer del film con Timothée Chalamet
2025

Marty Supreme: il trailer del film con Timothée Chalamet

Gianmaria Cataldo
Di Gianmaria Cataldo

-

Altri video

A24 ha appena diffuso il primo trailer ufficiale di Marty Supreme. Il film inizia con Marty (Timothée Chalamet) al telefono che chiacchiera con una star del cinema (interpretata da Gwyneth Paltrow) e dimostra di essere anche un attore chiedendole di aprire il giornale, dove un articolo lo definisce “il prescelto”. Sebbene quella scena sia comica, diventa subito chiaro che Marty è molto appassionato di ping-pong ed è disposto a sacrificare tutto per il successo, perché questo sport è popolare all’estero e lui lo considera il suo biglietto per la gloria. Segue poi una serie di scene intense di gioco e di drammi interpersonali, accompagnate da un remix di “Forever Young”.

La sinossi ufficiale del tanto atteso film di Josh Safdie basato sulla vita del giocatore di ping pong Marty Reisman recita: “Un giovane con un sogno che nessuno rispetta attraversa l’inferno e torna indietro alla ricerca della grandezza”. Il film, oltre a Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow vanta un cast composto da Fran Drescher nel ruolo della madre di Marty e ancora il rapper Tyler, the Creator, il mago Penn Jillette, Odessa A’zion, il personaggio di “Shark TankKevin O’Leary (alias Mr. Wonderful) e il regista Abel Ferrara.

La commedia drammatica sportiva è un racconto romanzato della vita reale di Marty Reisman, cinque volte medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di tennis tavolo, scomparso nel 2012. Il direttore della fotografia Darius Khondji ha dichiarato all’inizio di quest’anno che Chalamet si è allenato a fondo per interpretare la star del ping pong. “Voleva essere come un vero giocatore di ping pong [professionista] quando ha iniziato le riprese”, ha detto Khondji.

Chalamet è da tempo un fan dichiarato dei fratelli Safdie, tanto da aver scritto un saggio per Variety nel 2019 sul loro thriller con Adam Sandler Diamanti grezzi. “Negli ultimi dieci anni, i due hanno continuato a realizzare opere contemporanee, crude e senza vincoli, ciascuna delle quali si basa sulle caratteristiche della precedente, ma senza mai sacrificare la loro innata grinta”, ha scritto l’attore candidato all’Oscar.

Marty Supreme segna inoltre il ritorno alla regia di Josh Safdie dopo aver co-diretto Diamanti grezzi con suo fratello Benny Safdie, e il suo primo lungometraggio da solista dopo il debutto nel 2008 con “The Pleasure of Being Robbed”. Josh Safdie ha scritto Marty Supreme insieme a Ronald Bronstein e i due sono anche produttori insieme a Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet e A24.

Articolo precedente
Alien: Pianeta Terra, dove si colloca nella timeline della saga
Articolo successivo
Steve: Cillian Murphy è il preside di un riformatorio nel trailer del nuovo film Netflix
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved