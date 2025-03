Prossime uscite Marvel: calendario di tutte le serie e i film in uscita

Come noto a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del film Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Siamo entrati nel vivo della nuova linea narrativa che prende il nome di Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo i film Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels, ma anche le serie Secret Invasion e la seconda stagione di Loki.

Il 2024, anche per via degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, ha visto uscire un minor numero di prodotti Marvel (almeno per quanto riguarda i film), ma saranno tutte opere particolarmente importanti che proietteranno ancor di più verso l’attesa e temuta Fase 6.

Il Marvel Cinematic Universe ha recentemente conosciuto il nuovo arrivato Billy Maximoff (Joe Locke) in Agatha All Along, mentre la serie si avvicina al suo finale in vista di Halloween. Il San Diego Comic Con 2024 ha anche rivelato un’importante aggiunta e un ritorno di qualche tipo al mondo dei Marvel Studios da parte di nientemeno che Robert Downey Jr. che è stato scritturato per il ruolo del cattivo Victor Von Doom.

Nel 2025 la Marvel ha in programma l’uscita di film e serie televisive, alcuni dei quali abbiamo già visto al cinema, come Captain America: Brave New World. Altri film sono stati programmati per il 2026 e il 2027. Alcuni progetti noti per essere in fase di sviluppo rimangono ancora senza data. Altri ancora lasciano spazio all’espansione dei Young Avengers, un sottoinsieme dei fumetti che ha iniziato a essere introdotto nei film e nelle serie televisive del MCU.

Scopriamo allora quali sono le prossime uscite della Marvel previste nel 2025.

Prossime uscite Marvel: tutti le serie e i film in arrivo nel 2025

Thunderbolts* – 30 aprile 2025

Thunderbolts* è un film di supereroi di prossima uscita, basato sull’omonimo team della Marvel Comics. Il film è un sequel di Ant-Man and the Wasp, The Falcon e The Winter Soldier, Black Widow e Captain America: Brave New World. È il trentaseiesimo film del Marvel Cinematic Universe e il quindicesimo capitolo della Fase Cinque. L’uscita del film è prevista per il 30 Aprile 2025.

In una brillante divergenza per il MCU, il cast di Thunderbolts* comprenderà cattivi e antagonisti di precedenti progetti Marvel Studios, che si uniranno per intraprendere una missione sconosciuta per il governo degli Stati Uniti. Non essendo previsti film crossover con i Vendicatori fino alla Fase 6, Thunderbolts è l’unica possibilità di vedere la formazione di una squadra importante prima di Avengers: Doomsday, anche se si prevede che questa avrà un’impronta molto diversa rispetto ai Vendicatori del MCU.

Thunderbolts* uscirà il 30 aprile 2025 – avendo scambiato la data di uscita del 25 luglio 2025 con The Fantastic Four dopo essere stato spostato dal dicembre 2024 – e dovrebbe spiegare perché il direttore della CIA Valentina Allegra de Fontaine ha reclutato diversi personaggi moralmente discutibili. Si dice anche che nel film saranno presenti personaggi del calibro di Sentry e Hulk Rosso, con la prima teoria che ha preso piede dopo che al 2024 San Diego Comic-Con è stato rivelato che il personaggio di Lewis Pullman è conosciuto come “Bob”, in quello che potrebbe essere un riferimento al nome completo di Sentry, Robert Reynolds.

I titoli Marvel già usciti nel corso del 2024

Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) – 19 settembre 2024

Al Comic Con di San Diego 2022, i Marvel Studios hanno rivelato il titolo ufficiale della serie dedicata ad Agatha Harkness. Questo è Agatha: Darkhold Diaries, e la sua data d’uscita è fissata il 19 settembre 2024, su Disney+. La serie, come noto, sarà uno spin-off di WandaVision e seguirà il personaggio della strega Agatha Harkness, nuovamente interpretato da Kathryn Hahn.

La prima sinossi diffusa recita: “Liberatasi dall’incantesimo in cui è rimasta intrappolata, Agatha non vede l’ora di tornare alle sue vecchie abitudini, ma scopre di essere senza poteri. L’unica strada percorribile per lei è quella di imbarcarsi in una pericolosa ricerca per riaverli indietro, con l’aiuto di uno o due improbabili amici”.

Deadpool & Wolverine – 26 luglio 2024

Dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, i diritti sul personaggio Deadpool sono tornati in mano ai Marvel Studios, che hanno così potuto porre in fase di sviluppo un terzo film dopo Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Ad oggi intitolato semplicemente Deadpool & WOlverine, questo vedrà il ritorno di Ryan Reynolds nei panni dell’irriverente mercenario mutante e accanto a lui ci sarà un vecchio amico a fargli compagnia, ovvero Wolverine, che sarà nuovamente interpretato da Hugh Jackman.

Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck. L’attrice Jennifer Garner sarà presente nel film con il ruolo di Elektra, che riprende dunque a quasi vent’anni di distanza dal film a lei dedicato. Il finale di The Marvels sembra confermare questa possibilità.

In attesa di ulteriori conferme, sappiamo che Shawn Levy dirigerà Deadpool 3, mentre Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno già firmato i primi due film sul Mercenario Chiacchierone, scriveranno la sceneggiatura basandosi sui fumetti creati da Rob Liefeld, confermandosi nella squadra creativa del progetto. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva precedentemente assicurato ai fan che rimarrà un film con rating R, proprio come i primi due film, il che lo renderebbe il primo film dello studio con tale classificazione matura.

Le uscite MARVEL che non fanno parte dell’MCU di Marvel STUDIOS

Venom: The Last Dance – 24 ottobre 2024

Tra le prossime uscite Marvel, l’ultimo – ad ora – film previsto per il 2024 è Venom 3, il cui titolo provvisorio, Orwell, ha spinto i fan a ritenerlo un riferimento a Orwell Taylor, un ex generale dell’esercito degli Stati Uniti che forma una squadra di supercriminali cacciatori di Venom nota come “Jury”. Il personaggio di Orwell ha svolto un ruolo di primo piano nella miniserie Venom: Lethal Protector dello scrittore David Michelinie e dell’artista Mark Bagley, che ha segnato il primo titolo da solista di Venom quando è stato lanciato nei primi anni ’90. In attesa di una conferma sul titolo ufficiale di questo film a sua volta facente parte dello Spider-Man Universe della Sony, restano ad oggi sconosciuti anche i dettagli della trama.

Oltre al ritorno di Hardy nel ruolo di Venom/Eddie Brock, Venom 3 introdurrà la star di Ted Lasso, Juno Temple, in un ruolo significativo anche se ancora sconosciuto. Anche la star di Doctor Strange Chiwetel Ejiofor, che interpreta lo stregone Karl Mordo nel Marvel Cinematic Universe, è stata confermata per il cast di Venom 3 in un ruolo a sua volta sconosciuto. Al momento della stesura, Hardy, Temple ed Ejiofor sono gli unici tre attori ufficialmente coinvolti nel progetto, lasciando i fan a ipotizzare se Michelle Williams e/o Stephen Graham torneranno per riprendere i rispettivi ruoli di Anne Weying e il detective Mulligan dal precedente Venom ( 2018) e Venom: La furia di Carnage (2021).

Kraven il Cacciatore – 14 Dicembre 2024

Kraven il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, il film mostra dunque la formazione dell’immigrato russo Sergei Kravinoff / Kraven per diventare il più grande cacciatore del mondo. La pellicola è anch’essa ambientata nello Spider-Man Universe (SSU) della Sony, lo stesso di Venom e Madame Web. Protagonisti del film sono Aaron Taylor-Johnson come Sergei Kravinoff, Ariana De Bose come Calypso, Fred Hechinger nel ruolo di Camaleonte, Alessandro Nivola in quello di Rhino e Russell Crowe in quello del padre di Sergei.

Film e serie tv Marvel Studios che non hanno una data

BLADE, rimandato

La produzione di Blade è stata una delle più tumultuose nella storia del MCU. Originariamente previsto per un’uscita nel 2023, la perdita del regista originale di Blade ha portato a massicce riscritture nel corso della produzione. Tuttavia, queste si sono apparentemente concluse con una nuova, speriamo definitiva, data di uscita prevista per il 7 novembre 2025 – con il film che è stato recentemente spostato dalla precedente data del 14 febbraio 2025.

I diversi ritardi del film possono sembrare preoccupanti, ma c’è tutto il tempo per i Marvel Studios di perfezionare l’introduzione di Mahershala Ali nel ruolo del cacciatore di vampiri e di onorare i 25 anni di storia sullo schermo dell’iconico eroe Marvel. Dopo un cameo vocale in Eternals, Blade dovrebbe presentare la lama d’ebano e potrebbe segnare un’apparizione del Dane Whitman di Kit Harington.

Serie “Vision” senza titolo – Senza datata

Un altro spinoff di WandaVision, oltre ad Agatha All Along di Jac Schaeffer, sarà incentrato su Vision (Paul Bettany). La serie, ancora senza titolo, dovrebbe entrare in produzione nel 2025. James Spader riprenderà il ruolo di Ultron, l’intelligenza artificiale creata dal dottor Bruce Banner (Mark Ruffalo) e da Tony Stark (Robert Downey Jr.) in Avengers: Age of Ultron (2015) di Joss Whedon.

WONDER MAN – Senza datato

Daniel Destin Cretton e Stella Meghie dirigeranno diversi episodi della prossima serie Wonder Man, con Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo del protagonista e Byron Bowers in un ruolo sconosciuto. Andrew Guest è lo sceneggiatore principale. Cretton è anche produttore esecutivo insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

WHAT IF…?, Stagione 3 – senza data

What If…? è stata rinnovata per una terza stagione. La seconda stagione è stata lanciata alla fine del 2023.

Eyes of WAKANDA – senza data

Eyes of Wakanda seguirà i cittadini del Wakanda in un formato animato, con la Dora Milaje guidata da Okoye di Danai Guriria e altro ancora.

X-MEN ’97 Stagione 2 – Non datata, la stagione 3 è in lavorazione

La prima stagione di X-Men ’97 si è conclusa nel maggio 2024. Lo sceneggiatore della prima stagione, Beau de Mayo, che ha scritto gran parte della seconda, è uscito prima della prima stagione. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione e Matthew Chauncey, sceneggiatore-produttore di What If…? dalla prima stagione, ha preso il timone del terzo episodio.