Avengers: Secret Wars, i fratelli Russo spiegano quanto materiale dei fumetti utilizzeranno

Dal momento che Avengers: Secret Wars prende in prestito l’omonimo fumetto della Marvel, i fratelli Russo hanno fatto capire quanto il Marvel Cinematic Universe si adatterà al materiale di partenza. Il MCU si sta infatti avvicinando alla conclusione della Saga del Multiverso, dato che il franchise si sta avvicinando ad Avengers: Doomsday nel 2026 e Avengers: Secret Wars nel 2027. Per concludere la Fase 6, Anthony e Joe Russo torneranno nel MCU per dirigere i due sequel dei Vendicatori, dopo l’enorme successo ottenuto con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

In una nuova intervista rilasciata a TechRadar, i fratelli Russo sono stati interrogati sulla direzione di Avengers: Secret Wars mentre si preparano per Avengers: Doomsday. Quando è stato chiesto loro quanto dei fumetti di Secret Wars il MCU stia cercando di adattare, Joe Russo ha risposto come segue: “Beh, creiamo sempre la nostra versione della storia. Quindi, usiamo i fumetti come ispirazione libera. Ma, sapete, sono cresciuto con la serie originale. È quello che mi ha fatto appassionare ai fumetti Marvel. Anche la serie di Hickman è fantastica [e sono] molto diverse l’una dall’altra per molti aspetti, quindi trarremo ispirazione da entrambe”.

Il significato dei commenti dei fratelli Russo su Avengers: Secret Wars

Quando si tratta di utilizzare i titoli più importanti dei fumetti Marvel Comics per il MCU, i Marvel Studios hanno tradizionalmente sempre dato una propria impronta ad alcune delle storie più famose. Spesso i titoli vengono utilizzati solo nel nome, mentre i film o le serie televisive del MCU adottano un proprio approccio. Tuttavia, con Avengers: Secret Wars, i fratelli Russo vogliono chiaramente onorare lo spirito dei fumetti di Secret Wars e allo stesso tempo dare una svolta al MCU.

Viste le gravi conseguenze che hanno avuto le rispettive storie di Secret Wars di Jim Shooter e Jonathan Hickman, è logico che i fratelli Russo vogliano assicurarsi che ci siano colpi di scena e svolte lungo il percorso per far sì che il film abbia una propria traiettoria nel MCU. Anche se il risultato finale sarà probabilmente quello della conclusione del fumetto moderno di Secret Wars, ci saranno sicuramente delle direzioni uniche, soprattutto per il modo in cui il cast di questo film si sta componendo.