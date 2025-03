Havoc, il regista sulla performance di Tom Hardy: “È venuto da noi in modalità bestia”

Tom Hardy è il protagonista di un nuovo thriller d’azione di Netflix, Havoc. Il film segue un detective ferito che deve farsi strada nella malavita dopo un affare di droga andato male. Il viaggio porta alla luce una rete di corruzione e cospirazione più profonda di quanto si possa immaginare. Nel film, il cui debutto è fissato al il 25 aprile, Hardy recita insieme a Timothy Olyphant e Forest Whitaker. In attesa di poterlo vedere, il regista del film ha condiviso alcuni nuovi entusiasmanti dettagli sulla performance di Hardy.

Nel corso di una recente intervista con Empire Magazine, lo sceneggiatore e regista, Gareth Evans, ha infatti fatto riferimento a una versione feroce di Tom Hardy attraverso il suo personaggio, Walker, e ha anche descritto una particolare scena d’azione che è come un “attacco implacabile” da parte sua. “Tom è venuto da noi in modalità bestia”, ha raccontato Evans. “Gli ho dato un colpetto sulla spalla ed è stato come toccare il granito. È arrivato con una preparazione fisica senza precedenti. Walker è un tipo tutt’altro che morbido. Vuole provocare più carneficine e più caos possibile. Non ti afferra il polso e ti blocca il braccio. Ti afferra per la collottola e ti sbatte la faccia contro l’oggetto pesante più vicino.

“C’è una sequenza in una baracca di pescatori in cui è come un assalto, un attacco incessante. In ogni angolo di questo posto spunta qualcuno con una pistola, qualcuno con un coltello, e arrivano da sotto le assi del pavimento, dietro gli angoli, attraverso questa finestra, attraverso quella finestra”, conclude il regista. Basta uno sguardo al teaser ufficiale di Havoc per confermare tutto ciò che Evans sta dicendo. Il primo sguardo al film mostra infatti un’azione brutale paragonabile al franchise di John Wick, ed Evans non è nuovo alla regia di sequenze di combattimento di grande impatto.

Ha infatti debuttato alla regia 19 anni fa con Footsteps, il thriller drammatico con Jared Morgan e Mads Koudal, ma di recente ha trascorso più tempo nel regno dell’horror che altrove. Veterano di V/H/S, che ha lavorato al capitolo del 2013 del franchise, Evans ha recentemente collaborato con Dan Stevens per Apostle, un horror folk ambientato nel 1905 che segue un vagabondo in missione per salvare la sorella da un culto religioso su un’isola isolata. Evans ha anche diretto cinque episodi della serie d’azione “Gangs of London” (Joe Cole).

Il cast di Havoc, nuovo film Netflix con Tom Hardy

Il film debutterà dunque sullo streamer venerdì 25 aprile ed è stato descritto come la “lettera d’amore di Evans al genere eroico dello spargimento di sangue; i film usciti da Hong Kong negli anni ’80 e ’90”. Havoc vede anche la partecipazione al fianco di Tom Hardy di Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones con Yeo Yann Yann e dei già citati Timothy Olyphant e Forest Whitaker.