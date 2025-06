Batman: quali villain può usare Matt Reeves e quali James Gunn?

Il co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha rivelato se in futuro vedremo gli stessi cattivi della “Epic Crime Saga” di Matt Reeves comparire nel DCU. Sebbene il co-CEO di DC Studios, James Gunn, non abbia ancora confermato al 100% che il BatVerse di Matt Reeves, ovvero la “Epic Crime Saga”, non verrà inglobato nel DCU, il regista ha recentemente affermato che è altamente improbabile che Robert Pattinson rimanga il Cavaliere Oscuro del DCU.

“Sarebbe una possibilità. Dovremmo rifletterci”, ha dichiarato Gunn durante una recente intervista a Rolling Stone. “Dovremmo pensarci. Non è che non ne abbiamo mai discusso. Non direi mai zero [probabilità], perché non si sa mai. Ma non è probabile. Per niente probabile.”

“Direi anche che Batman Parte II non è stato cancellato”, ha confermato il regista. “Questa è l’altra cosa che sento dire di continuo: che Batman Parte II è stato cancellato. Non è stato cancellato. Non abbiamo una sceneggiatura. Matt è lento. Lasciamo che si prenda il suo tempo. Lasciamo che faccia quello che sta facendo. Dio, la gente è cattiva. Lasciamo che faccia quello che vuole, amico.”

Quindi, supponendo che la DC Studios vada avanti con Batman: The Brave and the Bold (se manterrà quel titolo), c’è la possibilità che due franchise di Batman separati siano in corso contemporaneamente.

Questo Batman ha già introdotto diversi importanti nemici: L’Enigmista, Il Pinguino, Il Joker e Catwoman, e alcuni fan si sono chiesti se questo potrebbe impedire l’utilizzo di nuove interpretazioni di questi personaggi nel DCU. A Gunn è stato chiesto se ci fosse un accordo tra lui e Reeves riguardo a quali cattivi di Batman possano o meno usare in Threads, e lui ha risposto come segue.

Per quanto riguarda il sequel di Reeves, le voci sulla trama continuano a circolare. Abbiamo sentito che Hush e/o Mr. Freeze potrebbero essere i cattivi. Non sembra esserci molto di vero in queste voci, ma ci sono buone probabilità che il film sia ambientato in inverno.