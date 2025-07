Beetlejuice 3, Tim Burton sorpreso dallo sviluppo del film: “Nessuno me l’ha detto”

Nonostante lo sviluppo di Beetlejuice 3 sia già iniziato (stando a quanto riportato), Tim Burton ha reagito in modo sorprendente alla notizia sullo stato di produzione del film. Parlando con The Hollywood Reporter, Burton ha infatti risposto con stupore alla notizia che il produttore Mike De Luca aveva annunciato che un terzo film è in fase di sviluppo. “Davvero? Nessuno me l’ha detto”, ha esclamato Burton, aggiungendo poi: “Forse sono stato sostituito”, riconoscendo questa possibilità dato che la Warner Bros. possiede il franchise di Beetlejuice, non lui.

Con lui c’era anche Jenna Ortega, tra i protagonisti del film, che aggiunge: “Forse anch’io. Forse Astrid [il suo personaggio] muore e va in paradiso invece che [nel mondo degli inferi del film]. Dovrebbero semplicemente portare Baby Beetlejuice in tour e mandarlo alle Hawaii“. Tornando poi seri, Burton afferma: “Ci sono voluti 35 anni per realizzare il secondo, quindi a quel punto avrò 105 anni. So che le probabilità non sono buone. Mi è piaciuto davvero molto realizzarlo, e [la Warner Bros.] non voleva nemmeno farlo”.

“L’abbiamo fatto nello stesso modo in cui ho fatto il primo, con gli attori che improvvisavano. È stato bellissimo rivedere alcuni dei vecchi membri del cast e avere Jenna. Ma è come cercare di ricreare la scena del ballo del mercoledì. Adoro i personaggi, ma non lo vedo necessariamente”. Burton si sente inoltre ”molto geloso di tutto ciò che faccio“, arrivando persino a dire: ”Quando hanno fatto il [musical di Beetlejuice a Broadway], mi sono arrabbiato“.

È poi Ortega a concludere lo scambio riguardo Beetlejuice 3, affermando che se dovessero proporle il film ma senza Burton alla regia “non lo farei mai. Penso anche che chiunque appoggiasse quel progetto avrebbe davvero torto. Senza di lui, che senso avrebbe? È quello che è grazie a Tim. Non c’è nessun altro film paragonabile a Beetlejuice. Quindi perché farlo? Sarebbe un po’ irrispettoso”. Di certo, se Burton non era a conoscenza dello sviluppo di un terzo film, la cosa mette in dubbio la veridicità di questa notizia.

Un terzo capitolo dedicato al celebre bioesorcista potrebbe dunque essere ancora tutto tranne che certo. Considerando che la Warner Bros. ha atteso il suo ritorno prima di realizzare Beetlejuice Beetlejuice, sarebbe sorprendente che egli venisse effettivamente escluso dal terzo film. L’unica possibilità sarebbe che egli non volesse realizzare un terzo film, ma le sue dichiarazioni sembrano appunto indicare che non fosse nemmeno a conoscenza del fatto che fosse in lavorazione.