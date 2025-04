Black Phone 2 ha una nuova potenziale vittima, Anna Lore nel cast del sequel

Black Phone 2 sembra lanciare la prossima vittima di The Grabber. Diretto da Scott Derrickson, che ha scritto la sceneggiatura insieme al suo frequente collaboratore C. Robert Cargill, il film horror del 2021 segue un adolescente di nome Finney (Mason Thames) che viene rapito da un serial killer di bambini conosciuto colloquialmente come The Grabber (Ethan Hawke) e, mentre è in cattività, comunica con le sue vittime passate utilizzando un telefono nero a disco combinatore. Dopo il successo di critica e commerciale, è stato confermato il sequel con The Black Phone 2, nel cast ci sono Thames, Hawke, Madeleine McGraw e Jeremy Davies che riprendono i loro ruoli insieme ai nuovi arrivati Demián Bichir e Arianna Rivas.

Ora, il sequel ha aggiunto un altro nuovo membro del cast. Secondo Deadline Hollywood, Black Phone 2 ha scelto Anna Lore. Anche se non ci sono dettagli sul suo personaggio, Lore sembrerebbe interpretare una delle prossime vittime di The Grabber nel sequel.

Cosa significa il casting di Anna Lore per Black Phone 2

La prossima vittima di Grabber è stata scelta

Anna Lore si unisce a Black Phone 2 con molta esperienza nei film horror della Blumhouse, avendo recitato in They/Them al fianco di Kevin Bacon e in My Valentine, un episodio della serie antologica Into the Dark di Hulu. Lore apparirà prossimamente in Final Destination: Bloodlines, l’ultimo capitolo della lunga serie horror, in uscita nelle sale il 16 maggio. I suoi ruoli precedenti sono stati in Gotham Knights della CW, All American della CW/Netflix, Doom Patrol della HBO Max e nella serie limitata della Peacock Hysteria!.

The Black Phone finisce con Finney che spezza il collo a The Grabber con un cavo telefonico, apparentemente uccidendolo.

Tuttavia, le riprese del sequel proiettato al CinemaCon 2025 hanno rivelato che The Grabber è ancora in grado di comunicare con Finney attraverso il telefono. A sua volta, The Grabber sembrerebbe essere ancora in grado di prendere di mira i bambini dopo la sua morte. Anna Lore interpreta probabilmente una di quelle vittime, così come Arianna Rivas. Tuttavia, il conflitto principale dovrebbe essere ancora tra Finney e The Grabber.