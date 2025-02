Black Phone, la spiegazione del finale

La fine di Black Phone ha svelato gli elementi soprannaturali di The Grabber e il suo destino. The Black Phone racconta la storia di Finney (Mason Thames), un tranquillo ragazzino di 13 anni vittima di bullismo. Quando è il sesto ragazzino ad essere rapito da un serial killer chiamato “The Grabber” (Ethan Hawke) e rinchiuso in uno scantinato insonorizzato, fa tutto il possibile per ritrovare la sorellina Gwen (Madeleine McGraw). Tuttavia, trova un aiuto inaspettato in Black Phone tenuto nella sua cella nello scantinato

Anche se il telefono non è collegato a nulla nel mondo esterno, quando Finney lo prende, è in grado di comunicare con le vittime passate di The Grabber. Attraverso i loro consigli e la spiegazione dei giochi contorti a cui il killer ama giocare, Finney è in grado di rimanere in vita e iniziare a elaborare un piano per sfuggire alla prigionia. Tutto porta a una conclusione emozionante in cui Finney deve affrontare The Grabber in uno scontro finale.

Powered by

Alla fine di Black Phone Finney uccide il rapitore

Il film horror si conclude con una vittoria

Dopo che The Grabber ha brutalmente ucciso il proprio fratello che ha scoperto Finney nel suo seminterrato, il suo gioco con Finney è finito ed è pronto ad uccidere il ragazzino. Si avvicina a lui con un’ascia, con l’intenzione di infliggergli la morte nel modo più doloroso possibile. In preda alla disperazione, Finney scappa e innesca una trappola che è riuscito a preparare con l’aiuto delle altre vittime di The Grabber.

A differenza di alcuni dei film horror più cupi, The Black Phone ha un finale in cui l’eroe trionfa sul cattivo. Il Predatore cade in una fossa, si rompe una caviglia su una grata e viene colpito con il telefono pieno di terra che Finney ha preparato per questo scopo. Quando sembra che il Predatore possa ancora avere la meglio, Finney gli toglie la maschera e lui dà di matto, cercando di proteggersi il viso. Finney è quindi in grado di avvolgere il cavo del telefono intorno al collo e spezzarglielo. In definitiva, Black Phone parla del trionfo del bene sul male.

Il Grabber poteva sentire il telefono fin dall’inizio?

Il racconto suggerisce che il Grabber conosce il telefono

Nel seminterrato insonorizzato del Grabber, Black Phone che dà il titolo al racconto è appoggiato a una parete, scollegato. È un’arma utile contro Il Predatore, quindi si potrebbe pensare che l’abbia portato fuori molto tempo fa. Black Phone è un adattamento di un racconto di Joe Hill che finisce in modo molto simile, anche se prima, rispetto al film. Il racconto Black Phone spiega che Il Predatore può sentire il telefono.

Poi rivela che “Anche Il Predatore può sentirlo”.

Uno dei bambini deceduti dice a Finney che il telefono sta squillando, ma che Finney è la prima vittima che può sentirlo. Poi rivela che “Anche il Predatore può sentirlo”. Anche se il Predatore non riconosce il telefono o le sue chiamate soprannaturali per gran parte del film, quando Finney alla fine strangola l’assassino, le voci delle sue vittime passate lo scherniscono e l’orrore sul suo volto suggerisce che può sentirle.

Black Phone rappresenta la colpa del rapitore

Il sadico assassino sa di essere nel torto

Il Rapitore dice a Finney di riattaccare il telefono nella prima scena in cui viene mostrato. Si può capire che il telefono è un elemento necessario della psiche del Rapitore. È perseguitato dai suoi peccati passati, che lo chiamano per vendicarsi e impedirgli di uccidere altri bambini. Lui ignora la loro chiamata. Nel momento quasi perfetto del film horror, il cavo di Black Phone viene usato per uccidere il Rapitore.

Quando Finney risponde al telefono e tutti i bambini hanno la possibilità di dire l’ultima parola al loro assassino, è chiaro che sono stati loro a orchestrare la sua morte. Black Phone, che è più profondo di quanto la maggior parte delle persone creda, è emblematico

Quando Finney risponde al telefono e tutti i bambini hanno la possibilità di dire l’ultima parola al loro assassino, è chiaro che sono stati loro a orchestrare la sua morte. Black Phone, che è più profondo di quanto la maggior parte delle persone creda, è emblematico Quando Finney risponde al telefono e tutti i bambini hanno la possibilità di dire l’ultima parola al loro assassino, è chiaro che sono stati loro a orchestrare la sua morte. Black Phone, che è più profondo di quanto la maggior parte delle persone pensi, è emblematico della colpa di The Grabber, proprio come la sua maschera è emblematica della sua vergogna. Gioca con i bambini che rapisce, costringendoli a comportarsi in modo “cattivo” in modo da poter giustificare meglio il fatto di picchiarli e ucciderli.

Non può portare il telefono fuori dalla cantina perché non può assolversi dagli omicidi che ha commesso. Il fatto che Black Phone venga usato per uccidere The Grabber dimostra la cura con cui è stata scritta questa storia, che sostanzialmente afferma che Black Phone è la storia del bene che sconfigge il male.

I temi di Black Phone sul bullismo

Il finale del film

Il bullismo è un aspetto ricorrente in The Black Phone. Finney è vittima di bullismo a scuola, Finney e Gwen vengono picchiati dal padre alcolizzato e The Grabber è profondamente disturbato e violento, nonostante si atteggi a essere amichevole. The Black Phone ha qualcosa da dire sulla violenza nei confronti dei bambini, in particolare con alcune delle sue scene più scomode che vedono come protagonista il padre di Finney e Gwen invece del suo terrificante cattivo.

Finney non può impedire a suo padre di picchiare Gwen. Non può impedire ai bulli di picchiarlo.

Il film trasmette un messaggio: difendersi da soli e, quando ciò non basta, trovare un gruppo che ti sostenga. Finney non può impedire a suo padre di picchiare Gwen. Non può impedire ai bulli di picchiarlo. Ma, incoraggiato dalle altre vittime degli abusi di The Grabber, riesce a riprendere il controllo e ad avere il coraggio di opporsi alla malvagità e alla violenza dell’assassino. Questo lo segue fino alla fine del film, quando Finney dimostra di essere sicuro di sé e non più infelice e spaventato a scuola.

Il vero significato del finale di The Black Phone

Una storia horror del bene contro il male

The Black Phone non è solo l’ennesimo film horror di Ethan Hawke, ma parla di come dare potere alle vittime di abusi e violenza. Il film trasmette un messaggio di comunità e di come il terrore possa essere scongiurato dalla forza del numero. Nessun male è così grande da non poter essere scacciato dall’unione degli individui.

Il finale di The Black Phone parla della necessità che l’umanità ha di distruggere il male, anche se questo significa risorgere dalla tomba per farlo. Potrebbe essere un film horror, ma The Black Phone è in realtà più una storia di speranza che di orrore e più di distruzione del male che di essere feriti da esso.

Il finale di Black Phone potrebbe aver creato problemi per il sequel

Ethan Hawke tornerà nel sequel

The Black Phone era stato inizialmente concepito come un film horror unico. Tuttavia, The Black Phone ha incassato 152,8 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 18 milioni di dollari e, in seguito al successo del film, sono stati fatti progetti per The Black Phone 2. Detto questo, il finale di The Black Phone non prepara in alcun modo un sequel, il che potrebbe creare enormi problemi.

The Black Phone si conclude con un finale definitivo, in cui Finney uccide il Grabber con l’aiuto delle sue vittime, il che solleva alcune domande su come proseguirà il sequel, dato che Ethan Hawke tornerà nel ruolo del cattivo. Gli studios dovranno ovviamente trovare un modo per riportare in vita il serial killer. Dati gli elementi soprannaturali della storia, è probabile che il Grabber tornerà in quella veste.

C’è anche la possibilità di rendere Finney il nuovo Grabber. Anche in questo caso, bisognerebbe gestire bene la cosa per realizzare un buon sequel.

La questione dovrebbe essere affrontata con delicatezza, poiché le resuscitazioni gestite male rischiano di sminuire un franchise. C’è anche la possibilità di rendere Finney il nuovo Grabber. Anche in questo caso, bisognerebbe gestire bene la cosa per realizzare un buon sequel. Se Finney fosse rimasto abbastanza traumatizzato dal periodo trascorso in prigione, è possibile che questo lo trasformi nel nuovo serial killer. In ogni caso, il finale di The Black Phone suggerisce che The Grabber sarà molto diverso nel sequel.

Il finale di Black Phone è molto più breve

Il film si aggiunge alla vittoria di Finney

Nel portare il racconto sullo schermo, sono state apportate un numero sorprendente di modifiche a The Black Phone e al suo finale. Alcuni cambiamenti importanti, come il fatto che Bruce fosse l’unica vittima con cui Finney avesse parlato al telefono e che Finney non avesse a disposizione alcun attrezzo, hanno modificato in modo significativo il finale. La fuga di Finney non era stata pianificata nel racconto breve The Black Phone, ma è avvenuta all’improvviso. Vale anche la pena ricordare che The Grabber aveva due case nella storia, una dove teneva i bambini e una dove li seppelliva.

Il film The Black Phone ha aggiunto anche altro al finale, con la relazione di Finney con suo padre e sua sorella che suggerisce un cambiamento nella sua vita che lo porta ad avere il coraggio di avvicinarsi alla ragazza che gli piace. Il film The Black Phone ha dato un vero senso di chiusura alla storia di Finney, cosa che il racconto non ha fatto.

Come il soprannaturale gioca in The Black Phone

Finney e Gwen hanno abilità speciali?

The Black Phone è un’interessante combinazione tra una storia di serial killer e una storia soprannaturale. Mentre il sequel potrebbe portare il personaggio in un’altra direzione, The Grabber in The Black Phone è solo un uomo. È terrificante e mortale, ma i suoi metodi sono tutti basati sulla realtà. Nella maggior parte dei film horror, è l’assassino che introduce gli aspetti soprannaturali nella storia. Tuttavia, The Black Phone ribalta la situazione e suggerisce che gli aspetti soprannaturali sono ciò che salva la situazione.

Questo crea un’interessante mitologia dietro queste abilità che può essere esplorata nei sequel.

Ci sono anche indizi che Finney e sua sorella Gwen abbiano un legame con il soprannaturale. Come conferma il materiale originale, il telefono aveva squillato in passato, ma Finney era l’unico a sentirlo. Nel frattempo, mentre suo fratello è intrappolato nel seminterrato di The Grabber, le vittime iniziano ad apparire anche nei sogni di Gwen, aiutandola a localizzare Finney. Questo crea un’interessante mitologia dietro queste abilità che può essere esplorata nei sequel.

Come è stato accolto il finale di The Black Phone

Un film horror cupo ottiene un finale che piace al pubblico

Sebbene The Black Phone sia stato un successo inaspettato al botteghino, probabilmente non avrebbe avuto lo stesso successo se non fosse stato per il finale. Il pubblico può accettare conclusioni cupe nei film horror, come il rapimento di bambini da parte di un serial killer, ma vuole vedere che le cose si risolvano per il giovane eroe. I realizzatori hanno capito chiaramente questo aspetto e hanno offerto un finale davvero soddisfacente che ha trasformato questa storia cupa e inquietante in un sorprendente successo di pubblico.

Il Rapitore è stato un cattivo così terrificante per gran parte del film che è davvero emozionante vederlo finalmente essere quello che ha paura.

Il finale del piano di Finney che va in porto e il Rapitore che cade nella sua trappola è un momento così soddisfacente dopo tutta la tensione e la cupezza del resto del film. Il Rapitore è stato un cattivo così terrificante per gran parte del film che è davvero emozionante vederlo finalmente essere quello che ha paura.

Come se la vittoria di Finney non fosse già abbastanza soddisfacente, il fatto che le altre vittime del Grabber lo abbiano aiutato a sconfiggere il loro assassino e gli abbiano fatto capire che hanno avuto un ruolo nella sua sconfitta sembra una forma di giustizia per loro. Per quanto oscuro, The Black Phone alla fine dà al pubblico ciò che vuole.

Esiste una sorta di sequel/spin-off di The Black Phone

V/H/S/85 presenta un cortometraggio collegato a The Black Phone

Mentre è in lavorazione un vero e proprio sequel di The Black Phone, è uscito di recente un film spin-off segreto che è passato in gran parte inosservato ai fan. V/H/S/85 è stato il film del 2023 della lunga serie horror V/H/S. Scott Derrickson, il regista di The Black Phone, ha contribuito a questo film della serie con un cortometraggio scritto insieme al suo partner di The Black Phone, C. Robert Cargill.

Il cortometraggio si intitola “Dreamkill” e segue un detective che incontra un adolescente che sostiene di vedere gli omicidi prima che accadano e di essere in grado di registrarli. Mentre il detective è comprensibilmente scettico sull’intera faccenda, il padre del ragazzo spiega che le capacità psichiche sono un fenomeno ricorrente nella loro famiglia e fa riferimento a sua sorella, morta suicida perché sopraffatta dalle sue visioni, e a sua nipote, che le ha usate per cercare di salvare suo fratello rapito.

Anche se la spiegazione potrebbe non essere chiara ad alcuni fan, sembra chiaro che si tratti di un riferimento ai tentativi di Gwen di salvare Finney in The Black Phone con i suoi sogni profetici. Il riferimento alla sorella morta è la madre di Gwen e Finney, morta all’inizio di The Black Phone. È un modo sottile per collegare “Dreamkill” agli eventi di The Black Phone e allo stesso tempo creare un mondo più ampio di abilità soprannaturali.