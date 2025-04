The Breakfast Club: il cast si riunisce per la prima volta dopo 40 anni

Il cast di The Breakfast Club si è riunito per la prima volta dopo 40 anni. Il classico di John Hughes uscì nel 1985, presentando per la prima volta al pubblico l’eclettico gruppo di ribelli delle scuole superiori bloccati in punizione il sabato. Il quintetto protagonista del film, tutti parte del “Brat Pack” del decennio, era interpretato da Molly Ringwald, Judd Nelson, Emilio Estevez, Ally Sheedy e Anthony Michael Hall. Il film drammatico sul passaggio all’età adulta è rimasto uno dei più amati del suo tempo nei decenni successivi alla sua uscita. Anche l’eredità di Hughes, che comprende film come Ferris Bueller’s Day Off e Sixteen Candles, rimane amata.

In un video del Chicago Comic and Entertainment Expo, il cast di The Breakfast Club si riunisce per la prima volta. L’evento ha riunito Nelson, Estevez, Sheedy, Ringwald e Hall. La riunione è stata condivisa in un post che includeva un video delle star che salivano su un palco per assumere le sedie del panel. La didascalia indicava che questa era “la prima riunione in assoluto dell’intero cast di The Breakfast Club”.

Cosa significa per il cast di Breakfast Club

Il fatto che questa sia stata la prima riunione completa del Breakfast Club dall’uscita del film sottolinea il fatto che gli attori originali non hanno mai più fatto un film tutti insieme. Interpretando archetipi liceali (ad esempio il cervellone e l’atleta) con una complessità maggiore di quanto i loro ruoli iniziali potessero indicare, il gruppo si è amalgamato così bene nel film originale. Hanno lavorato in tandem con la visione registica di Hughes, facendo sì che i membri del cast, come Hall, che ha lavorato di nuovo con Hughes in Weird Science, si inserissero bene in questo mondo. Questo rende la loro reunion più emozionante, dato che non si sono più riuniti sullo schermo.

Tutti e cinque gli attori del Brat Pack hanno poi intrapreso strade diverse per continuare la loro carriera. Dopo Weird Science e una serie di altri ruoli, Hall ha recentemente interpretato un ruolo da cattivo nella terza stagione di Jack Reacher. Ringwald ha interpretato il ruolo principale nel film scritto da Hughes Pretty in Pink e più recentemente ha interpretato il ruolo di Joanne Carson in Feud. Sheedy ha recitato in Short Circuit più tardi nel decennio, oltre ad altri ruoli televisivi occasionali. Tra gli altri ruoli degni di nota di Nelson c’è una parte in St. Elmo’s Fire (con Estevez e Ringwald), mentre Estevez ha recitato in The Mighty Ducks.