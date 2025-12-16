Dragged Across Concrete: il film è tratto da una storia vera?

Diretto da S. Craig Zahler, Dragged Across Concrete (qui la recensione) è un thriller poliziesco del 2018 con un cast corale che include talenti del calibro di Mel Gibson, Vince Vaughn e Jennifer Carpenter. Racconta la storia di due detective della polizia indagati per brutalità mentre sono coinvolti in un complotto per una rapina, avendo un disperato bisogno di soldi. Tuttavia, le loro strade si intrecciano con quelle di due amici d’infanzia anch’essi alla ricerca di denaro per motivi personali.

Data la trama complessa, stratificata e intrecciata e il tono cupo e crudo del film, gli spettatori saranno sicuramente curiosi di saperne di più sulla sua vera ispirazione. Anche noi siamo diventati curiosi e abbiamo fatto alcune ricerche per conto nostro. Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto sulla concezione di “Dragged Across Concrete”.

L’idea di Zahler: la storia dietro Dragged Across Concrete

No, Dragged Across Concrete non è basato su una storia vera. Il film è invece basato su un’idea originale dello scrittore e regista S. Craig Zahler. Zaheler ha iniziato la sua carriera come romanziere e ha pubblicato il suo romanzo d’esordio “A Congregation of Jackals” nel 2010. Tuttavia, dal 1995 Zahler ha lavorato come direttore della fotografia in diversi cortometraggi. Ha diretto il suo primo lungometraggio, un horror western intitolato Bone Tomahawk, con Kurt Russell nel ruolo principale.

Zahler ha scritto la sceneggiatura di Dragged Across Concrete poco prima di iniziare la produzione del suo secondo lungometraggio da regista, Brawl in Cell Block 99, con Vince Vaughn nel ruolo principale. In un’intervista con Flickering Myth, Zahler ha poi parlato della concettualizzazione di questo suo terzo film. Zahler ha spiegato che voleva sovvertire le aspettative del sottogenere buddy cop quando ha ideato il concept del film. “È divertente, nella mia mente, i film buddy cop sono così leggeri e comici che non ho mai considerato questo un film buddy cop”, ha dichiarato durante l’intervista.

Tuttavia, lo sceneggiatore e regista voleva soprattutto esplorare diverse relazioni complesse tra diversi personaggi attraverso una storia intrecciata. “Sapevo di voler fare un film che avesse molte relazioni. Un poliziotto e sua moglie. Un poliziotto e la sua fidanzata. Un ragazzo appena uscito di prigione, sua madre e suo fratello minore. Quel ragazzo e il suo amico d’infanzia che è nella malavita”, ha detto Zahler, sottolineando le dinamiche tra i personaggi del film. “Sapevo di volere queste diverse relazioni e anche diversi aspetti di questi personaggi in situazioni diverse. Inoltre, volevo un grande intreccio criminale”, ha aggiunto il regista.

Zahler ha anche sottolineato che non ha cercato consapevolmente di fondere i tropi dei poliziotti amici con le complesse relazioni presenti nel film. In un’altra intervista, Zahler ha dichiarato di aver voluto esplorare come relazioni diverse mettano in luce sfaccettature diverse dei personaggi, cosa che non aveva avuto modo di fare nei suoi precedenti lungometraggi. Zahler ha anche citato “Il principe della città”, il classico film poliziesco neo-noir americano del 1981 diretto da Sidney Lumet, come fonte di ispirazione per il concept di Dragged Across Concrete.

Allo stesso modo, il regista ha anche menzionato film come il noir del 1956 “Rapina a mano armata” diretto da Stanley Kubrick e “Quel pomeriggio di un giorno da cani” del 1975, anch’esso diretto da Lumet. Inoltre, Zahler ha deciso di inserire alcune scene di vita quotidiana nella sceneggiatura per dare agli spettatori una comprensione realistica dei suoi personaggi e del loro funzionamento interiore. In definitiva, Dragged Across Concrete non è basato su una storia vera.

Anche se lo sceneggiatore e regista S. Craig Zahler potrebbe aver attinto dalle sue esperienze personali per creare la trama, non si tratta di una rappresentazione diretta di eventi reali. Al contrario, dalle parole di Zahler possiamo dedurre che il regista si è basato sulla sua comprensione personale delle relazioni umane e del crimine per scrivere personaggi avvincenti. Di conseguenza, Dragged Across Concrete è un film noir violento e crudo con elementi di buddy cop, che contiene un pizzico di realismo grazie ai suoi personaggi emotivamente coinvolgenti.

LEGGI ANCHE: Dragged Across Concrete: la spiegazione del finale del film