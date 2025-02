Margaret Qualley potrebbe essere in lizza per interpretare Rogue in X-Men

Le voci sul casting degli X-Men continuano a girare e quest’ultimo rapporto attirerà sicuramente molta attenzione. Secondo Jeff Sneider di The Hot Mic, la star di The Substance Margaret Qualley è stata presa di mira per il ruolo di Rogue (non abbiamo idea se sia seriamente presa in considerazione o se sia solo una persona di interesse).

Rogue, vero nome Anna Marie, è uno dei membri più popolari del team e i fan sperano da anni di vedere un’interpretazione fedele ai fumetti della sfacciata bellezza del sud in un live-action. Anna Paquin ha interpretato una versione più giovane del personaggio nei film degli X-Men della 20th Century Fox, ma non aveva molto in comune con la sua controparte dei fumetti.

L’acclamata interpretazione di Margaret Qualley in The Substance l’ha resa un’attrice ambita a Hollywood, quindi è probabilmente solo questione di tempo prima che un importante franchise di supereroi la chiami.

Marvel sta costruendo il cast di X-Men

Sebbene stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale, la Marvel sembra muoversi dietro le quinte su questo progetto. Non è stato ancora annunciato alcun regista, ma la quantità di voci di casting provenienti da varie fonti affidabili che circolano sembrerebbe indicare che lo studio sta assemblando silenziosamente la sua nuova formazione.

Le voci precedenti hanno affermato che Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sono stati presi in considerazione per interpretare Ciclope, con l’ex star di Stranger Things Sadie Sink una probabile scelta per Jean Grey. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri e DeWanda Wise sono sul radar dello studio per interpretare Tempesta. Si prevede che anche Kitty Pryde e Gambit (ma sarà Channing Tatum?) facciano parte del team. Più di recente, si vocifera che Hunter Schafer (Cuckoo, Euphoria) sia in lizza per Mystique, e si dice che Julia Butters (The Gray Man, The Fablemans) sia in trattativa per interpretare Pryde.

La scorsa settimana, abbiamo riportato una voce un po’ più diffusa secondo cui Denzel Washington potrebbe interpretare il cattivo, forse Magneto. Intanto Michael Lesslie sta attualmente lavorando alla sceneggiatura.

Se alcuni degli X-Men faranno il loro debutto nei prossimi film di Avengers (come si vocifera), c’è la possibilità che potremmo avere notizie ufficiali sul casting abbastanza presto.

Per quanto riguarda quando potremmo finalmente vedere questo attesissimo reboot degli X-Men, si immagina che il “grande segreto taciuto di Hollywood” sia che il film uscirà 2-3 mesi dopo Avengers: Secret Wars nel 2027.