Patrick Dempsey spiega perché non tornerà per Scream 7: “Non ha funzionato”

Patrick Dempsey ha spiegato perché non parteciperà a Scream 7, nonostante avesse detto in precedenza di essere in trattativa. Dempsey è apparso originariamente nel franchise dello slasher nel ruolo del detective Mark Kincaid, un interesse amoroso per la storica final girl Sidney Prescott (Neve Campbell). Sebbene si sia ipotizzato che il marito non visto di Sidney, Mark, a cui si fa riferimento nei dialoghi del sequel Scream (2022), sarebbe stato Kincaid, un aggiornamento del casting per il prossimo Scream 7 ha rivelato che il cognome del marito è in realtà Evans e che sarà interpretato da Joel McHale di Community anziché da Dempsey.

Variety ha avuto modo di parlare proprio con l’attore alla cena pre-Oscar organizzata da Chanel e Charles Finch. I giornalisti hanno fatto seguito alle sue dichiarazioni in un episodio di Today dell’ottobre 2024, secondo cui c’è stata “una conversazione” sul suo ritorno nel ruolo di Mark Kincaid in Scream 7, le cui riprese sono iniziate ad Atlanta a gennaio sotto l’egida del regista Kevin Williamson. Patrick Dempsey ha rivelato: Non ha funzionato, abbiamo avuto a che fare con gli incendi e tutto quello che stava succedendo e il programma non ha funzionato, purtroppo”. Gli incendi dunque, avrebbero ritardato altri lavori dell’attore, causando problemi di programmazione.

Cosa significa l’assenza di Patrick Dempsey per Scream 7

Il motivo per cui Patrick Dempsey non ha potuto unirsi al cast di Scream 7 ha senso. Oltre alle vaste distruzioni causate dagli incendi, che a gennaio hanno devastato i quartieri Altadena e Pacific Palisades della contea di Los Angeles, i suoi impegni sono stati probabilmente condizionati dalla promozione della prima stagione di Dexter: Original Sin, in onda su Paramount+ fino al 14 febbraio. Potrebbe anche essere impegnato a riprendere il suo ruolo originale in Thanksgiving 2, in fase di sviluppo, la cui uscita è prevista per il 2025 e che potrebbe essere in conflitto con gli impegni dell’altro sequel dello slasher.

L’impossibilità di Patrick Dempsey di riprendere il suo ruolo da Scream 3 potrebbe avere conseguenze importanti. Ora che Mark, il marito di Sidney, non è più un personaggio storico, sembra molto più probabile che venga ucciso dal nuovo killer Ghostface nel prossimo sequel. Mentre i personaggi storici sono morti nel franchise, tra cui Randy Meeks (Jamie Kennedy), Dewey Riley (David Arquette) e Judy Hicks (Marley Shelton), molti altri sopravvivono alle furie del killer. Pertanto, Mark Evans è stato privato di questa potenziale protezione.

Tutto quello che sappiamo su Scream 7

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Neve Campbell e Courteney Cox sono pronte a riprendere i rispettivi ruoli di Sidney Prescott e Gale Weathers, insieme al ritorno di Mason Gooding nei panni di Chad Meeks-Martin. I nuovi membri del cast includono Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace e Sam Rechner. Come confermato, anche Jasmin Savoy Brown tornerà nei panni della sorella del personaggio di Gooding, Mindy.

A causa del licenziamento di Melissa Barrera (Sam Carpenter nei precedenti due film) per i post sui social media che lo studio ha ritenuto “antisemiti”, molti fan si sono rivoltati contro Campbell e hanno pensato che avrebbe dovuto mostrare solidarietà alla sua ex co-protagonista e rifiutare l’offerta dello studio di tornare dopo aver saltato il film precedente a causa di una disputa salariale. Mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix.

A Barrera è stata chiesta della situazione in una recente intervista: “Non ne abbiamo parlato molto. Penso che ognuno faccia le proprie scelte e ciò che ritiene sia meglio per sé. Rispetto pienamente ciò che le persone pensano di dover fare per continuare in questa vita”.

Non è ancora stata resa nota la trama del nuovo slasher, ma sappiamo che Kevin Williamson, architetto del franchise di Scream che ha sceneggiato il film originale di Wes Craven, dirigerà da una sceneggiatura di Guy Busick. Dopo aver collaborato con lo sceneggiatore per il reboot di Scream del 2022 e per il già citato Scream VI, sono presenti anche James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che producono per Project X Entertainment. Prodotto da Spyglass Media Group, Scream 7 uscirà nelle sale di tutto il mondo tramite Paramount Pictures il 27 febbraio 2026.