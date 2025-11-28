Carrie: Matthew Lillard elogia la serie di Mike Flanagan

Annunciata lo scorso ottobre, la serie Prime Video Carrie di Mike Flanagan dovrebbe arrivare nel corso del 2026, con Summer H. Howell nel ruolo della protagonista del primo romanzo di Stephen King del 1974. Ora, in una recente intervista con GamesRadar+, Matthew Lillard, che interpreterà il preside Grayle, ha speso parole positive sulla sua esperienza di lavoro con Flanagan, prima in The Life of Chuck (2025) e ora nella serie TV Carrie.

“Carrie è geniale. Mike Flanagan, con cui ho lavorato in Life of Chuck, è semplicemente la forza della natura più grande di questo settore. Abbiamo provato per tre settimane. Aveva pianificato ogni singola ripresa dell’intero film. Aveva calcolato al minuto il tempo necessario per le riprese. Ha sviluppato un’app che permetteva di vedere a che punto erano le riprese. Insomma, è un autore prolifico, profondo e un grande narratore. Questa è la prima cosa“.

Il romanzo d’esordio di King è stato adattato diverse volte in passato, in particolare da Brian De Palma nel 1976. Sissy Spacek ha interpretato Carrie White in quel film, che ha ricevuto recensioni positive. De Palma, tuttavia, ha apportato alcune modifiche al materiale originale di King, e Lillard afferma che la serie di Flanagan sarà più fedele al libro.

“La seconda cosa è che il cast è incredibile. Si tratta di tre sezioni diverse. È la storia di Carrie scritta da Stephen King. È davvero un adattamento puro del libro [più] di quanto lo fosse il film originale. Il film di De Palma tratta in realtà solo un aspetto, ma nel libro ci sono molti altri elementi che sono stati introdotti nella serie“.

Lillard ha poi continuato elogiando gli altri attori del cast della serie TV Carrie. “E poi ci sono tre livelli diversi: gli insegnanti, i genitori e gli studenti”, continua Lillard. “Gli insegnanti e i genitori sono una sorta di attori di livello universitario, sapete, anziani. È solo un modo per chiamare gli attori anziani. E poi i ragazzi… i ragazzi sono davvero fantastici”. Lillard è rimasto impressionato dai suoi colleghi, ma rivela anche di aver già visto tre degli otto episodi della miniserie.

“Sono attori brillanti. Li guardavo lavorare e sono rimasto sbalordito dalla loro capacità di essere onesti e sinceri”, continua Lillard. “Abbiamo visto i primi tre episodi montati prima ancora di lasciare Vancouver, Mike aveva già finito e bloccato le immagini dei primi tre episodi, il che è stato straordinario. Ma la serie è fantastica. È davvero fantastica. L’unica cosa che fa schifo è che bisogna aspettare un anno per vederla, perché è così bella”.

La trama e il cast di Carrie

Essendo un classico dell’horror, la storia del primo romanzo pubblicato da King, Carrie, sarà familiare a molti. Howell interpreterà Carrie, una ragazza dotata di poteri telecinetici che viene bullizzata dai suoi coetanei e controllata dalla madre prepotente, fino al culmine di un sanguinoso incidente al ballo scolastico.

Il cast di Carrie è composto da Summer H. Howell, Matthew Lillard, Amber Midthunder, Alison Thornton, Thalia Dudek, Joel Oulette, Siena Agudong, Josie Toah, Arthur Conti e gli habitué di Flanagan come Rahul Kohli, Kate Siegel e Samantha Sloyan. Summer H. Howell ricoprirà il ruolo della protagonista Carrie, mentre Matthew Lillard interpreterà il preside Grayle. Sloyan interpreterà il ruolo della madre di Carrie, Margaret, mentre Midthunder interpreterà la simpatica insegnante Rita Desjardins.

Thornton interpreterà Chris Hargensen, il principale bullo di Carrie, mentre Agudong interpreterà Sue Snell, una compagna di classe che inizialmente partecipa al bullismo prima di rendersi conto dei propri errori. Oulette interpreterà invece Tommy Ross, il fidanzato di Sue che finisce per portare Carrie al ballo scolastico. Flanagan, dal canto suo, ha già adattato tre romanzi di King per il cinema, tra cui Il gioco di Gerald (2017), Doctor Sleep (2019) e The Life of Chuck. Tutti hanno ricevuto recensioni positive.

Per lui, Carrie fa parte del suo contratto complessivo con Prime Video, e si prevede che nei prossimi anni sarà alla guida di altri progetti della piattaforma di streaming. Uno di questi progetti potrebbe essere la serie TV La Torre Nera, in gestazione da tempo. Flanagan è anche pronto a dirigere un nuovo film L’esorcista con Scarlett Johansson. Lillard, nel frattempo, sarà prossimamente sul grande schermo con Five Nights at Freddy’s 2 il 4 dicembre.