César Awards 2025: Emilia Perez è il miglior film!

Il musical poliziesco Emilia Perez di Jacques Audiard ha vinto i premi più importanti de César Awards 2025 (l’equivalente francese degli Oscar), tra cui quello per il miglior film e la miglior regia, insieme anche a miglior sceneggiatura non originale, suono, musica originale, effetti speciali e fotografia. Per un totale di 7 premi su 12 nomination. Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón erano presenti e hanno ricevuto la nomination per la migliore attrice, ma hanno perso a favore di Hafsia Herzi, che ha interpretato il ruolo di un supervisore carcerario in Borgo di Stéphane Demoustier.

La Gascón ha fatto la sua prima apparizione alla cerimonia di premiazione dei Cesar dopo essersi nascosta in seguito alle polemiche nate sui suoi post offensivi. Sebbene abbia saltato la fila della stampa sul tappeto rosso, la Gascón si è seduta nella stessa fila di Audiard e Saldana all’interno del teatro Olympia, ma non si è seduta accanto a loro e non sembra averci parlato. Il conduttore della cerimonia, Jean-Pascal Zadi, ha anche fatto una battuta sulla situazione nel suo monologo di apertura dicendo in modo ironico che il film era nominato anche come “Miglior Tweet”.

Tra gli altri premiati ci sono anche La storia di Souleymane, che ha conquistato quattro premi tra cui quello assegnato ad Abou Sangare, che ha spiegato come il lungometraggio abbia cambiato la sua vita, come attore emergente. Flow, il film d’animazione lituano, ha invece vinto il premio come miglior film d’animazione, mentre La zona d’interesse è stato premiato come miglior film straniero. Il premio alla carriera è stato invece assegnato a Julia Roberts.

Ecco la lista di tutti i vincitori dell’edizione 2025 dei premi César