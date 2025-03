Avengers: Secret Wars, il rumor su un reboot del MCU riceve una cauta risposta da un dirigente Marvel

Mentre il franchise continua a fiorire sia sul grande che sul piccolo schermo, Brad Winderbaum, dirigente della Marvel, non pensa che Avengers: Secret Wars darà il via a un reboot del Marvel Cinematic Universe. Il film del 2027 sarà ancora una volta una storia in due parti che attraverserà vari personaggi e archi di tutto il MCU, con Joe e Anthony Russo che torneranno a dirigere sia questo film che il precedente Avengers: Doomsday, mentre Michael Waldron e Stephen McFeely firmeranno la sceneggiatura. Alla fine del 2023 è però emerso un rapporto in cui si affermava che Kevin Feige stava cercando di riavviare in modo soft il MCU dopo Secret Wars, ma da allora lo studio è rimasto in silenzio.

Durante un’intervista con Screen Off Script per discutere dell’imminente uscita di Daredevil: Rinascita, è stato chiesto a Winderbaum se Avengers: Secret Wars funga da reboot soft del MCU, alludendo alle voci che hanno iniziato a circolare alla fine del 2023. Anche se il dirigente della Marvel fa notare che il suo coinvolgimento nel lato televisivo delle cose gli impedisce in qualche modo di conoscere tutte le risposte, non immagina che una cosa del genere possa accadere per il franchise, soprattutto perché i tentativi di farlo nei fumetti hanno avuto risultati contrastanti.

Powered by

“Quindi, dovrete chiedere a Kevin delle caratteristiche. Io sono sul versante televisivo, ma navighiamo nelle stesse acque e viviamo nello stesso universo. Sono un fan dei fumetti, li leggo da quando avevo 12 anni, e ho visto cosa succede nelle case editrici di fumetti quando le cose vengono completamente riavviate. E la verità è che ogni volta che c’è stato un reboot completo alla Marvel o alla DC – alla DC, in particolare – si ha sempre l’impressione che non si possa rebootare completamente nulla. I classici tornano sempre in auge, è una cosa molto difficile da fare a un universo narrativo vivo e pulsante ricominciare da zero, a causa di tutti gli investimenti dei fan e dell’amore per le storie che sono arrivate fino a qui”.

Cosa significano queste parole per Avengers: Secret Wars e il reboot del MCU

Da quando si è parlato per la prima volta di un potenziale reboot del MCU dopo l’uscita di Avengers: Secret Wars, si è scatenato il dibattito tra i fan se fosse o meno la decisione giusta. Mentre alcuni non sono pronti a vedere i loro personaggi preferiti sostituiti, altri hanno sostenuto che l’uscita sempre più problematica dello studio è un segno che è giunto il momento di ripartire da zero. Per ogni Deadpool & Wolverine o Agatha All Along, c’è Captain America: Brave New World, che ha fatto registrare incassi mediocri, e Secret Invasion, che è stato stroncato dalla critica.

Sebbene i commenti di Winderbaum non offrano alcuna indicazione sulla possibilità che Feige e lo studio stiano prendendo in considerazione l’idea di farlo, è comprensibile che il reboot del MCU non sarà un’impresa facile. A differenza di James Gunn e dei DC Studios, che hanno portato avanti per un decennio 15 film e una serie televisiva, il MCU è attualmente composto da 34 film usciti, altri quattro in produzione o in post-produzione e 18 serie televisive, 12 delle quali sono uscite e sei sono in produzione o in procinto di uscire.

Tuttavia, se ci fosse un momento per un reboot del MCU, sarebbe quando si tratta di chiudere la saga del Multiverso, perché Feige e co. potrebbero spostare l’attenzione su un nuovo universo piuttosto che continuare con i vari altri che hanno esplorato finora. Questo darebbe anche alla Marvel l’opportunità di ingaggiare una nuova rosa di attori che potrebbero portare avanti i loro ruoli per gli anni a venire, proprio come Robert Downey Jr. ha interpretato Tony Stark/Iron Man per poco più di un decennio prima del suo ritiro iniziale in Avengers: Endgame.