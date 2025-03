Mark Ruffalo paragona il suo personaggio in Mickey 17 a Donald Trump

Sebbene il personaggio di Mark Ruffalo in Mickey 17 possa suscitare qualche deja vu, l’attore ha recentemente sottolineato che qualsiasi somiglianza con i leader politici reali è puramente casuale. Mentre parlava del suo ruolo nella prossima satira fantascientifica del regista e scrittore Bong Joon-ho, il quattro volte candidato all’Oscar ha accennato a dei parallelismi tra il suo Kenneth Marshall e l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Interpreto un dittatore meschino”, ha detto al Tonight Show Starring Jimmy Fallon prima di fare una pausa riflessiva. “All’epoca, l’abbiamo girato tre anni fa e ho pensato che fosse esagerato. E ora mi rendo conto che è anche troppo sottotono. Voglio dire, ho fatto un documentario”. Mark Ruffalo si sorprende dunque di quanto quei toni così esagerati del suo personaggio nella finzione siano poca roba in confronto a quanto avviene attualmente a livello politico, evidenziando dunque anche la pericolosità della situazione attuale in base a quanto poi avviene nel film.

Powered by

Di cosa parla Mickey 17, con Robert Pattinson e Mark Ruffalo

Il nuovo film di Bong Joon-ho, premio Oscar per Parasite, ha come protagonista Robert Pattinson nei panni del protagonista Mickey Barnes, che si arruola come lavoratore clone usa e getta nella colonia umana di Nilfheim, andando a compiere missioni mortali senza aspettarsi di tornare vivo, dato che una nuova copia sarà fatta del suo corpo. Dopo che Mickey 17 viene prematuramente dato per morto, viene creata un’altra copia. Poiché la colonia impone che possa esistere solo una copia vivente alla volta, entrambe rischiano di essere distrutte.

Descritto nella recensione di Deadline come un “surrogato di Donald Trump”, l’antagonista di Mark Ruffalo è un politico egocentrico con piani nefasti per la colonia. Al Festival di Berlino del mese scorso, Bong ha spiegato che Mickey 17 è più di un “semplice” film di fantascienza. “Parla di umanità. La storia di Mickey ruota attorno a un normale giovane impotente e vulnerabile”, ha detto. Il film arriverà al cinema a partire dal 6 marzo, a quel punto sarà possibile scoprire di più del personaggio interpretato da Ruffalo e dei suoi parallelismi con la realtà.