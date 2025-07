The Strangers: Capitolo 2, la descrizione delle scene mostrate al Comic Con!

Il pubblico presente al Comic Con ha potuto godersi numerose scene in anteprima tratte da The Strangers: Capitolo 2, di cui è poi stata riportata online la descrizione. La prima clip mostra Madelaine Petsch nei panni di Maya, che corre nel bosco sotto la pioggia battente quando si imbatte in una strada. Vestita solo con un camice da ospedale e con un enorme taglio sulla fronte, Maya salta davanti a un’auto in cerca di aiuto, ma quando sale a bordo inizia immediatamente a interrogarsi sulle motivazioni delle donne che l’hanno raccolta. Quando queste chiudono le portiere, Maya perde il controllo, prima di accettare alla fine di essere portata a casa loro.

Una seconda scena, che si svolge in un unico piano sequenza, fornisce invece qualche informazione in più su come Maya si sia ritrovata in quella situazione. La scena inizia con la ragazza che cerca di fuggire da un ospedale stranamente vuoto, ma tutte le porte sono chiuse. All’inizio non è chiaro il motivo del suo panico, ma presto appare sullo sfondo un uomo mascherato con un’ascia e ogni dubbio svanisce. Maya cerca di distrarlo per poter scappare, ma lui la insegue di nuovo mentre lei corre lungo un corridoio e la scena sfuma nel buio.

Secondo il produttore Courtney Solomon, questa è solo “la punta dell’iceberg” di ciò che si svolge in quella scena inquietante. “Penso che gli ospedali siano spaventosi di per sé. Mio padre era un medico e da piccolo ho trascorso molto tempo negli ospedali, e ne sono ancora traumatizzato“, ha detto poi il regista Renny Harlin, aggiungendo che avere uno sconosciuto che insegue Maya nei corridoi di un ospedale è ”un modo naturale per rendere Maya molto vulnerabile in questo ambiente che dovrebbe essere sicuro“.

Infine, un ultimo filmato condiviso nella sala chiarisce che questa non sarà l’ultima volta che Maya vedrà quell’uomo dell’ospedale. Il breve filmato mostra la ragazza che si chiude nel bagno di una casa sconosciuta quando all’improvviso un’ascia inizia a spaccare la porta chiusa. Una volta fatto un buco abbastanza grande, lo sconosciuto afferra Maya per la testa e la sbatte contro la porta più volte prima di strapparle una ciocca di capelli. Ma quando riesce a entrare nella stanza, Maya è già fuggita dalla finestra ed è di nuovo in fuga.

Cosa sappiamo di The Strangers: Capitolo 2

Dopo essere sopravvissuta per un pelo agli strazianti eventi del film precedente, la tormentata ragazza finale Maya (Madelaine Petsch) si risveglia in un letto d’ospedale accanto al suo fidanzato (morto), solo per rendersi conto che l’incubo è tutt’altro che finito.

La sinossi ufficiale recita: “Gli Strangers sono tornati, più brutali e implacabili che mai. Quando scoprono che una delle loro vittime, Maya (Madelaine Petsch), è ancora viva, tornano per finire ciò che hanno iniziato. Senza un posto dove scappare e nessuno di cui fidarsi, Maya deve sopravvivere a un altro orribile capitolo di terrore mentre gli Strangers, spinti da uno scopo insensato e incessante, la inseguono, più che disposti a uccidere chiunque si metta sulla loro strada.”

Il regista Renny Harlin ha girato l’intera trilogia uno dopo l’altro, quindi anche se il Capitolo 2 non dovesse avere successo al botteghino, molto probabilmente vedremo quel film finale prima o poi.

“[È stata] la sfida di una vita, ma l’ho anche accolta con entusiasmo”, ha dichiarato il regista in una recente intervista. “Un lunedì mattina potevo girare il secondo capitolo, e lunedì pomeriggio potevo girare il primo capitolo, e martedì mattina potevo girare il terzo capitolo. È stato incredibilmente impegnativo per gli attori, per la continuità in termini di trucco e costumi, e per il mio direttore della fotografia, perché volevamo creare un linguaggio visivo che si sviluppasse in modo che i film diventassero più grandi, più epici, man mano che andavamo avanti. Ci ha tenuti costantemente carichi di energia.”

The Strangers: Capitolo 2 è stato scritto da Alan R. Cohen e Alan Freedland, basato sui personaggi creati da Bryan Bertino. Courtney Solomon, Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Alastair Burlingham e Charlie Dombek sono a bordo come produttori. Il cast include anche Gabriel Basso ed Ema Horvath. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 26 settembre, per cui presumibilmente sarà in quelle italiane nello stesso periodo.

LEGGI ANCHE: