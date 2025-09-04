Fast and Loose: il film con Will Smith ha trovato un nuovo regista

Fast and Loose ha trovato un nuovo regista! Il prossimo film con Will Smith, la cui sceneggiatura è stata scritta da Dave Callaham, Jon Hoeber, Erich Hoeber ed Eric Pearson, vedrà l’attore premio Oscar nei panni di un uomo che si ritrova a Tijuana affetto da amnesia, dove dovrà districare i fili della sua doppia vita come agente della CIA e boss della malavita. Questo film d’azione Netflix ha già avuto un lungo percorso prima di arrivare sul grande schermo. Il suo sviluppo era stato precedentemente cancellato nel 2022 in seguito al famigerato episodio televisivo in cui Smith ha schiaffeggiato Chris Rock agli Oscar.

Tuttavia, una volta che il progetto è stato ripreso, il regista originale Michael Bay (che aveva già diretto Smith in Bad Boys e Bad Boys II) ha lasciato il progetto ad agosto a causa di presunte divergenze creative con Smith. A quanto pare, l’attore voleva che il progetto fosse più orientato alla commedia, mentre Bay voleva concentrarsi sull’azione. Secondo Deadline, Fast and Loose sarà quindi ora diretto da John Swab. Swab è stato scelto dopo una serie di incontri con potenziali registi durante un’intensa campagna per mantenere la produzione nei tempi previsti ed evitare di perdere Will Smith a favore di altri progetti. A quanto pare, Swab “ha stupito non solo i dirigenti dello studio, ma anche la star del film”.

Cosa significa questo per Fast And Loose con Will Smith

John Swab è un regista emergente che ha scritto e diretto diversi lungometraggi prima di questo momento. Tra questi figurano diversi titoli con Frank Grillo, come il neo-western Ida Red del 2021, il thriller Little Dixie del 2023 e il dramma poliziesco Long Gone Heroes del 2024. Il suo film più importante fino ad oggi è però King Ivory del 2024, che arriverà nelle sale alla fine di quest’anno dopo aver fatto scalpore durante la sua anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Venezia del 2024. Si tratta di un thriller poliziesco, che si concentra su una serie di persone coinvolte e colpite dal traffico di fentanil, vede protagonisti Ben Foster, James Badge Dale e Melissa Leo. Tuttavia, Fast and Loose sarà il film più importante che abbia mai diretto finora.