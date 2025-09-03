Cime tempestose: il primo teaser trailer del film con Margot Robbie

È arrivato il teaser ufficiale di Cime tempestose. Il prossimo adattamento dell’iconico romanzo omonimo di Emily Brontë è stato diretto dalla vincitrice dell’Oscar Emerald Fennell (Una donna promettente, Satlburn) e vede Margot Robbie (Barbie, Suicide Squad) nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) in quelli di Heathcliff.

Il trailer si apre con Catherine seduta al tavolo, apparentemente immersa in una fantasia romantica su Heathcliff, mentre sullo schermo vengono proiettate varie immagini della loro infatuazione. Man mano che le immagini diventano più intense, un remix di “Everything Is Romantic” di Charli XCX domina la colonna sonora.

Il trailer, che include anche una didascalia che rivela che il film conterrà brani originali di Charli XCX, si conclude con un momento di tranquillità tra Heathcliff e Catherine, in cui lui le chiede “vuoi che mi fermi?” e lei sussurra con voce affannata “No”. Come i poster recentemente diffusi lasciavano intuire, questo nuovo adattamento sembra concentrarsi sulle note più passionali del romanzo, probabilmente anche oltre quanto presente sulla pagina.

Il cast di Cime tempestose

Oltre a Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, l’adattamento del romanzo vede anche la partecipazione di Shazad Latif nel ruolo di Edgar Linton, Alison Oliver nel ruolo di Isabella Linton, Hong Chau nel ruolo di Nelly Dean, Charlotte Mellington nel ruolo della giovane Catherine, Owen Cooper nel ruolo del giovane Heathcliff e Vy Nguyen nel ruolo della giovane Nelly.

L’uscita nelle sale è prevista per il 13 febbraio 2026.